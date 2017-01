La Audiencia de Madrid califica de "rebuscada" la recusación del PP contra la juez del borrado de los ordenadores de Bárcenas

La sección séptima de la Audiencia de Madrid concluye que la juez Rosa Freire, miembro de la asociación Francisco de Vitoria, no atribuyó al Partido Popular un comportamiento machista y rechaza la segunda recusación del partido en el Gobierno contra la juez que investigó el borrado de los ordenadores del extesorero, Luis Bárcenas. La sala, por unanimidad, dice que tal comportamiento machista no existe y, por tanto, no hay enemistad manifiesta con los populares que justifique apartarla del caso.

El auto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, subraya que Freire se limita a “responder a una alegación del Partido Popular” que quiere apartarle del procedimiento “en la que directamente se mantiene, sin dudar de que sea con todos los respetos que es un instrumento del PSOE”. Una conclusión, dicen los magistrados, “ciertamente rebuscada” a la que ella responde en un escrito asegurando que “desconozco si esto significa que soy extraordinariamente inteligente o si, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas”.

Una de cal y otra de arena

Frente a esta decisión de la sección séptima de la Audiencia de Madrid que cierra la segunda recusación del PP contra Rosa Freire, la sección cuarta ha decidido reabrir la primera que rechazó de plano la juez. En un auto que ha conocido esta emisora y que ha adelantado El Español, la sala mantiene a Freire fuera del caso y obliga a la juez sustituta a tramitar esta recusación. Rosa Freire procesó al PP por un presunto delito de daños informáticos por haber borrado el contenido de los ordenadores de Bárcenas. El extesorero de los populares se retiró del sumario y ahora está pendiente de que la Audiencia de Madrid resuelva el recurso de los populares y el fiscal pidiendo el archivo de la causa.

