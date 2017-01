El Baskonia toma el Palau

El Baskonia ha ganado este viernes al FC Barcelona Lassa en el Palau Blaugrana (79-93) en una demostración de fuerza a domicilio sin parangón con la que los baskonistas olvidan sus dos últimos malos partidos y que deja a los blaugranas hundidos, en una situación que empieza a ser precaria, y además pitados por su afición, que no perdonó que se dejaran ir en caída libre sin luchar por lo menos por maquillar más el resultado final.

ficha técnica --RESULTADO: FC BARCELONA LASSA, 79 - BASKONIA, 93. --EQUIPOS. FC BARCELONA LASSA: Rice (15), Navarro (-), Claver (1), Doellman (10), Tomic (2) --cinco inicial--; Faverani (11), Vezenkov (14), Peno (-), Eriksson (6), Koponen (6), Perperoglou (6). BASKONIA: Larkin (18), Budinger (15), Hanga (14), Tillie (13), Diop (4) --cinco inicial--; Bargnani (6), Voigtmann (13), Sedekerskis (2), Beaubois (3), Blazic (-), Laprovittola (5), Luz (-). --PARCIALES: 20-21, 23-32, 20-30 y 16-10. --ÁRBITROS: Lottermoser (ALE), Jovcic (SER) y Pastusiak (POL). Eliminaron a Bargnani en el Baskonia. --PABELLÓN: Palau Blaugrana, 5.208 espectadores.

Sin duda era un duelo entre viejos conocidos en mala racha. El Barça, metido de lleno en una dinámica negativa a domicilio con siete derrotas consecutivas, evidenció su falta de continuidad y confianza arrastrándose en el Palau. Encajando 62 puntos en 20 minutos el Barça dilapidó sus opciones de triunfo y el Baskonia, que empezó mal, acabó perdonando a los locales y evitando una humillación mayor. La mejor medicina a las dos palizas encajadas con las que llegaban los vitorianos a la capital catalana.

No estuvo nada bien el Barça y muchas de sus figuras quedaron retratadas, silbadas por su afición que también dirigió algunos pañuelos hacia el palco. La plaga de lesiones que vive el equipo blaugrana es inusual, cierto, y afecta a jugadores importantes pero eso no quita que hombres de experiencia y de peso en el vestuario no aporten nada y que, por contra, los jóvenes pongan esa energía y coraje que se echa en falta en los 'tótems'.

De ahí que los Peno, Eriksson, Vezenkov o Diagne, que debutó, sí recibieran aplausos cuando Bartzokas les hizo jugar cuando ya no había nada más que hacer que intentar aprender sobre la marcha de la lección que les estaba dando el Baskonia. Y eso que los de Sito Alonso no llegaban para nada en buen momento, aunque supieron cambiar el chip, ir de menos a más y coger aire en una competición que cada vez dará menos segundas opciones a los equipos en la lucha por los 'play-offs'.

Hubo igualdad en el primer cuarto (20-21) y en buena parte del segundo, cuando un parcial de 7-0 propiciado por los sendos puntos de Vezenkov situaba un 40-40 en el marcador. Fue el mejor momento de un Barça Lassa que siempre hizo el acordeón pero por debajo, ya que Baskonia, con más o menos acierto, supo estar por encima y dominando el 'tempo'. Los triples de Larkin, Hanga o Budinger, la fuerza interior de Voigtmann o Tillie y las ganas de todo los vitorianos fueron la clave del triunfo.

La máxima diferencia de Baskonia fue de +25 puntos, cuando la anarquía era sinónimo del juego de un Barça Lassa que sin Brad Oleson ni Alex Renfroe abusó de los minutos de juego de Tyrese Rice y Petteri Koponen, que acabaron asfixiados.

Sin dirección de juego, sin apenas intimidación en la pintura ya que Tomic estuvo desaparecido y Faverani demasiado solo --buen partido de nuevo para él--, el Barça puso rumbo en su atónito GPS de esta temporada al declive. Sólo el empuje de los suplentes y la relajación evidente de Baskonia en el último cuarto (16-10) ajustó el marcador.

