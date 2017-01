Rusia despenaliza la violencia doméstica

El pasado 12 de enero, el Parlamento ruso aprobaba en primera lectura una propuesta para que la violencia de género dejara de ser un delito penal para ser una falta administrativa. Tras una segunda y una tercera (y definitiva) lectura, la Duma rusa ha confirmado este viernes el proyecto de ley que despenaliza la violencia doméstica siempre y cuando la agresión no cause daños a la salud de la víctima y no se reitere.

Esta ley establece que las agresiones que causen dolor físico y dejen moratones o arañazos se considerarán faltas administrativas que se pagarían con una multa de 500 euros, un arresto de diez o quince días o hasta 120 horas de trabajo social. Por lo tanto, todas aquellas personas que agredan a sus parejas, hijos o ancianos podrán pegar una vez al año sin pena de cárcel.

Las víctimas deberán demostrar los hechos

Los agresores tan solo serán procesados por la vía penal y castigados con pena de cárcel siempre y cuando vuelvan a golpear al mismo familiar y éste sea capaz de demostrar los hechos, ya que la justicia no actuará de oficio en casos de violencia doméstica.

"Las víctimas deberán reunir ellas mismas todas las pruebas de la paliza y acudir a todas las vistas en los tribunales para probarlo. Es absurdo que no se actúe de oficio. El agredido debe investigar su propio caso", ha explicado a Efe la abogada especializada en violencia de género Marí Davtián.

Una ley "incongruente"

Esta medida ha sido propuesta por la diputada conservadora Yelena Mizulina, quien consideraba que la ley vigente, que recoge que pegar a un hijo puede suponer una pena de dos años de cárcel mientras que la violencia de un vecino hacia el mismo niño conlleva pagar una multa, es "incongruente".

La diputada ha decidido, con el objetivo de igualar el castigo, rebajar la pena de los agresores en el ámbito doméstico. La iniciativa ha sido respaldada, tal y como afirman las encuestas, por casi un 60 por ciento de los rusos, quienes creen conveniente la reducción del castigo para conflictos menores en el seno familiar.

En definitiva, aquellos casos de violencia doméstica en los que las agresiones sin daños a la salud, tales como los moratones o los arañazos, se considerarán faltas administrativas y no un delito penal.

