Varias marcas retiran su publicidad de una web que asegura que "las feministas son más feas que las mujeres normales"

Varias empresas han retirado sus campañas publicitarias de Mediterráneo digital, un medio online que se pregunta en un artículo "por qué las feministas son más feas que las mujeres normales".

Las firmas han reaccionado a la campaña iniciada en las redes sociales por Cristina Hernández, una usuaria que denunció en su cuenta que dichas empresas se anunciaban "en un medio que insulta a las mujeres".

Hernández sacó varias capturas de pantalla de los banners de estas compañías en el citado diario digital y les preguntó si consideraban adecuado invertir en una web que publica artículos como ese.

Anida, una inmobiliaria de BBVA; Nissan; y Toyota respondieron después que retirarían su inversión publicitaria de la web.

@Cristina_H_ Buenos días, Cristina. Vamos a trasladar el caso a nuestros compañeros para que lo revisen. Gracias por informarnos. Un saludo. — Toyota España (@Toyota_Esp) 25 de enero de 2017

@Cristina_H_ Hola Cristina. Hemos solicitado la retirada de la publicidad y te confirmamos que próximamente dejará de aparecer. ¡Un saludo! — Toyota España (@Toyota_Esp) 26 de enero de 2017

@Cristina_H_ Hola Cristina, te informamos de que procederemos a retirar nuestra publicidad de este medio. Muchas gracias. Saludos, ^AP — Nissan España (@Nissan_ESP) 26 de enero de 2017

La aseguradora Línea Directa rechazó en un primer momento cancelar sus campañas en Mediterráneo digital: "Apostamos por la pluralidad mediática. Las opiniones de los colaboradores, son responsabilidad del medio", explicó en un primer momento. Después, confirmó que tampoco se verán sus anuncios en esta web: "Retiramos la publicidad de Mediterráneo digital, ya que en ningún caso queremos que nadie se sienta ofendido".

@Cristina_H_ Hola! En Línea Directa apostamos por la pluralidad mediática. Las opiniones de los colaboradores, son responsabilidad del medio — Línea Directa (@LineaDirecta_es) 25 de enero de 2017

@Cristina_H_ Hola Christina. Retiramos la publicidad de Mediterráneo Digital, ya que en ningún caso queremos que nadie se sienta ofendido. — Línea Directa (@LineaDirecta_es) 26 de enero de 2017

Los mensajes de condena al artículo en las redes sociales son innumerables. Entre ellos, el de Inés Arrimadas, protagonista de la imagen de la pieza junto a la diputada de la CUP Anna Gabriel. "Esto es impresentable. Increíble que en el siglo XXI tengamos que leer artículos así", ha escrito la portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña.

Esto es impresentable. Increíble que en el siglo XXI tengamos que leer artículos así https://t.co/n9Q5xYGIqR — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 25 de enero de 2017

Mediterráneo digital ha anunciado en sus redes sociales que iniciará acciones legales contra Cristina Hernández por acusarles de "fomentar la violencia de género" en sus mensajes. "En un país donde el drama de la violencia machista se ha convertido en metástasis, hay ciertas líneas rojas que no se deben cruzar. Creemos y respetamos la pluralidad de opiniones, pero hay cuestiones que no vamos a tolerar. El proceso ya está en manos de nuestros servicios jurídicos profesionales. No todo vale", asegura el diario.

"A los machos les gustan más las mujeres con voz afrancesada que las machorras con dicción de camionero"

El polémico artículo de Mediterráneo digital asegura que "está científicamente probado: las feministas atraen menos a los hombres que las mujeres normales". Y añade que "a los machos les gustan más las mujeres con voz afrancesada que las machorras con dicción de camionero, a los hombres les atraen más las féminas que se depilan que las primas de Chewbacca, a los sensatos les tira más una chica lista y trabajadora que una sabelotodo adicta al trabajo, a los caballeros, les enternece más una señora con instinto maternal, que una hedonista con alergia a los niños".

"En definitiva, y por mucho que se empeñe la dictadura de lo políticamente correcto, las mujeres normales son infinitamente más atractivas que las fanáticas feminazis", concluye la pieza.

Un día después, el mismo diario publicó otro artículo titulado ¿Por qué las feministas son más guapas que las mujeres normales?. "El escándalo organizado en Internet y las redes sociales ha sido mayúsculo, la indignación se ha multiplicado y la repercusión se nos ha ido de las manos. Medios de comunicación, políticos, activistas y miles de usuarios anónimos de toda España y América Latina han mostrado abiertamente su descontento (...) Y hemos aprendido la lección. Somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos y a reparar nuestras culpas. Es por ello que, en un acto de contrición profesional sin precedentes, ahora procedemos a invertir el titular para admitir, con humildad y postura genuflexa, que las partidarias del feminismo gozan de mayor magnetismo, sin ningún género de duda, que las chicas corrientes. Lo sentimos mucho, nos hemos equivocado, no volverá a pasar", se puede leer en la pieza.

"Las feministas son más guapas porque no hay nada más sensual que una mujer sin depilar; las feministas son más guapas porque no hay nada más felino que una mujer que odie a los hombres; las feministas son más guapas porque no hay nada más progre que una mujer que fume, beba y eructe sin parar; las feministas son más guapas porque no hay nada más apasionante y seductor que una mujer con corbata o pantalones cagados; las feministas son más guapas porque no hay nada más dulce que una mujer con media cabeza rapada, el flequillo cortado con hacha, dilataciones y rastas; las feministas son más guapas porque su modo de lucha por la igualdad es el único válido y cualquiera que ose cuestionarlo es un machista y un fascista redomado", añade el texto.

Un día después, Mediterráneo digital se felicitó de la subida de tráfico web que le proporcionó la polvareda levantada por sus artículos de corte machista.

🔴 ¡@MediterraneoDGT lo ha vuelto a hacer! 257.817 visitas en 24 horas ¡Gracias a todos y todas por creer en la prensa libre! 😘😘😘 — MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) 26 de enero de 2017

"¿Por qué los políticos de derechas son más guapos que los de izquierdas?"

El diario digital, que se autodefine como "políticamente incorrecto", es célebre por artículos como "¿Por qué los políticos de derechas son más guapos que los de izquierdas?", que incluía imágenes de Marion Maréchal-Le Pen, nieta del fundador del Frente Nacional francés; Andrea Levy; Inés Arrimadas; Albert Rivera; Inmaculada Seguí; Begoña Villacís; Santiago Abascal; o María Dolores de Cospedal, entre otros.

También es habitual encontrar piezas con un estilo muy parecido a los estadounidenses Breitbart News o Infowars —medios digitales que publicaron noticias falsas pero con gran difusión en redes sociales durante la campaña estadounidense y apoyan sin reservas al nuevo presidente de Estados Unidos—, con titulares como "Feministas se manifiestan contra Trump y a favor del Islam" o "Violencia feminista: detenida por violar a un hombre".

En 2014, el diario digital publicó una oferta de empleo porque buscaba una periodista menor de 30 años, "joven", "sexy" y con "buena presencia" para incorporarse a la web.

Entre sus colaboradores se encuentran el autodenominado representante de Corea del Norte de origen catalán Alejandro Cao de Benós; el exmiembro del PP y Vox Alejo Vidal-Quadras; el político del PNV Iñaki Anasagasti; el ultraderechista Ricardo Sáenz de Ynestrillas; y el polémico columnista de Abc Salvador Sostres.

