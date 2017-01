La historia entre Rafa Nadal y Roger Federer en cinco momentos

Una rivalidad que se convirtió en leyenda. Rafael Nadal y Roger Federer han dejado grandes momentos tanto dentro como fuera de las pistas. Estos amigos han jugado hasta 34 veces entre ambos (23 victorias para el español, 11 para el suizo) y jugarán la novena final en un Gran Slam.

El mejor partido de la historia del tenis

Nadal celebra la victoria en Wimbledon ante Federer. / Getty Images

Así se llamó la final de Wimbledon de 2008. Rafa Nadal se coronó como campeón en All England Club (6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7) y cortó la racha de 65 victorias sobre hierba de Federer en el partido más largo de la historia del abierto inglés con cuatro horas y 48 minutos. Con este triunfo, el español se convirtió en el primer tenista en ganar Wimbledon y Roland Garros consecutivamente desde que Björn Borg lo hiciese en 1980, y en el segundo español en vencer en Wimbledon, el primero fue Manuel Santana en 1966.

“Es el mejor partido de la historia”, comentó John McEnroe. Y no es para menos, el duelo llegó a los cinco sets, con varios parones por la lluvia, la remontada de Federer e incluso hubo dudas de si se podría concluir el partido porque el día comenzaba a anochecer. De esta manera, Rafa se tomó la revancha de la derrota en 2007.

Las lágrimas de un campeón

Nadal consuela a Federer en Australia. / Getty Images

Justo en el mismo lugar donde se van a volver a ver las caras, en 2009 el suizo cayó ante el de Manacor en el Open de Australia (7-5, 3-6, 7-6, 3-6 y 6-2). Federer no pudo contener las lágrimas durante la entrega de premios y fue el propio Rafa quien consoló a su rival. "God, it's killing me (Dios, me está matando)", expresó el tenista.

Cuando Nadal levantó la copa dijo: "Recuerda que eres un gran campeón. Eres uno de los mejores de la historia y seguro que vas a batir los 14 (Grand Slams) de Pete Sampras".

Risas fuera de la pista

Los dos jugadores han demostrado en varias ocasiones que son grandes amigos. Siempre han mostrado mucho respeto entre ambos pero han dejado grandes imágenes en la que han reflejado el buen rollo que hay.

Los piropos

Desde que se vieron por primera vez las caras en 2004 en Miami, Nadal y Federer siempre se han halagado. Una de las últimas veces que se vieron las caras fue en la inauguración de la Academia de Rafa Nadal hace dos meses y seguro que ninguno de ellos se imaginaba que estarían en la final de Melbourne en 2017.

"Tener a Federer como rival me ha llevado a querer mejorar porque siempre tenía a alguien delante que era mejor que yo", dijo el español aquel día. "Rafa es un gran ejemplo. Alguien a quien los niños admiran mucho, un gran trabajador que tiene ese carisma especial. Es una gran estrella del tenis que sobrepasa nuestro deporte, que va mucho más allá", continuó Federer.

Ambos tenistas en la presentación de la Academia de Rafa Nadal. / Getty Images

En esa misma entrevista Federer señaló que "los partidos más duros fueron la final de Wimbledon de 2008 y la final del Abierto de Australia de 2009. Si echo la vista atrás, la de Australia quizás me dolió más porque creo que jugué mejor y quizá fue el mejor partido que hemos jugado nunca".

Final Open Australia 2017

El quinto mejor momento de ambos es el que vivimos ahora. Una nueva final entre Nadal y Federer, cuando nadie lo esperaba, es el mejor ejemplo de la rivalidad y la amistad que nos han brindado durante todos los años que han coincidido en el circuito. "Ni Federer ni yo pensábamos que íbamos a estar aquí", concluyó el manacorí.

