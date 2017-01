La Casa Blanca rebaja la aplicación del decreto / /

Donald Trump ha puesto como ejemplo "el lío" que existe en Europa para reafirmarse en que Estados Unidos necesita unas fronteras fuertes. Sin embargo, el jefe de gabinete de la Casa Blanca ha rebajado algunas de las medidas en una entrevista a la cadena de televisión NBC.

Reince Preibus ha precisado que no se verán afectados los ciudadanos de los países vetados que tengan una carta de residente aunque sí podrán ser sometidos a un control cuando vuelvan a territorio estadounidense por parte de la policía de aduanas y fronteras. Anoche, fuentes oficiales habían precisado que los ciudadanos de los países vetados poseedores de una green card también estaban afectados y que se estudiaría caso por caso.

El jefe de gabinete de Trump no ha descartado que se amplíe la lista de siete países musulmanes vetados, que, ha recordado, fueron considerados como los más peligrosos por la administración Obama.

Preibus ha minimizado la medida al señalar que de las más de 325.000 personas que entraron ayer por los aeropuertos en Estados Unidos, solo un centenar fueron retenidas.

Medida contraproducente e injustificable

En Estados Unidos, el senador republicano John McCain teme que el decreto presidencial haga más por el reclutamiento de terroristas que por mejorar la seguridad.

En Europa, sus dirigentes no han ocultado que no les gusta nada el decreto del presidente estadounidense. El Presidente Hollande recordó al estadounidense que "la defensa de la democracia implica el respeto de los principios en los que se sustenta" y la canciller Merkel aseguró estar convencida de que la guerra decidida contra el terrorismo no justifica que se coloque bajo sospecha generalizada a personas en función de una determinada procedencia o religión".

La primera ministra Theresa May se encuentra en una situación delicada tras que el viernes invitara a Trump a visitar Reino Unido este año. El líder laborista, Jeremy Corbyn, cree que debe anularse.

Entre los países afectados, Irán ha calificado el decreto de "insulto flagrante" y aplicará el principio de reciprocidad y en Irak, un clérigo chií le ha pedido a Trump por Twitter que repatríe a los estadounidenses de los países vetados.

Comentarios