Más de un millón de firmas exigen que no se permita la visita oficial de Trump al Reino Unido

Durante semanas, la petición del abogado britanico Graham que no permitiría la entrada de Donald Trump como jefe de Estado, parecía no despegar con tan solo unas pocas firmas. Hoy alcanzo más de un millón. Tras haber firmado una polémica orden que no permite la entrada de refugiados musulmanes provenientes de Libia, Sudan, Somalia, Irak, Yemen e Iran, la petición pasó de tener 300 en noviembre a tener más de un millón de firmas.

Según las reglas que rigen en el parlamento britanico, cualquier petición que llegue a tener más de 100.000 firmas tendrá que ser debatida por el parlamento. En principio, si el parlamento decide acoger las exigencias de la petición, Trump podrá visitar como presidente del gobierno de Estados Unidos más no como jefe de Estado. Lo tradición es que todo jefe de Estado tiene el derecho de reunirse con la reina Isabel II como parte de la ceremonia de bienvenida. No obstante, la petición exige que el mandatario estadounidense no debería poder llevar acabo dicho encuentro por lo que sería "una vergüenza" para la monarca. La petición añade que la vulgaridad y misoginia del líder norteamericano lo descalifica para ser recibido por la familia real.

