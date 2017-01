La excepción de la política española

Hace unos días, el Finantial Times publicó un extenso reportaje sobre España. Su tesis era que España es una excepción, que aquí, pese a la crisis y el paro, no ha crecido la extrema derecha como ha pasado y pasará en otras partes de Europa. El reportaje empezaba en Villacañas, el pueblo de Toledo que muchos medios han puesto como el paradigma de la burbuja española, dedicado a la fabricación de puertas para las viviendas que se construían hasta que dejaron de construise.

"Villacañas interesa a los medios extranjeros porque parece que sorprenda que no se hayan dado movimientos de carácter radical y xenófobo", cuenta el alcalde Santiago García, acostumbrado ya al trato con los periodistas. En su municipio, de unos 10.000 habitantes, unas 3.000 personas perdieron su empleo con la crisis. "Pero el populismo radical xenófobo no ha echado raíz aquí", dice.

La tesis de que España es una excepción con la extrema derecha la han abordado muchos. Para el articulista del Finantial Times, la explicación del fenómeno lo hace poco exportable a otros países: "El caso español es menos el resultado de una política inteligente que de accidentes históricos y complejas tendencias sociales que son difíciles de replicar. Los políticos en Berlín, Bruselas y Londres encontrarán mucho que admirar en la resistencia del país a la reacción popular, pero no mucho para copiar". El director del CIDOB, Jordi Bacaria, llama a no bajar la guardia: "No estamos vacunados contra nada y pueden surgir esos radicalismos también aquí. Todo depende de la capacidad de los partidos de ir hacia posiciones extremas".

El CIDOB es uno de los principales 'think tanks', fundaciones que trabajan con las ideas, generan debates públicos, proponen nuevos planteamientos a los partidos y les avisan de los que están moviendo el mundo. En España no hay muchos si se compara con otras zonas, son apenas 50, según los datos que el propio sector ofreció en una confencia organizada por la Fundación Alternativas, considerada uno de los 150 think tanks más influyentes del mundo junto al CIDOB y al Real Instituto Elcano.

Si hay pocos laboratorios de ideas tal vez se deba a que en España se debate más de las personas que sobre las ideas. Ahí tienen las cuitas internas en los principales partidos. "España tiene una tendencia que ya denunció Antonio Machado, cierta tendencia al fulanismo: mengano o zutano, este torero o aquél, este futbolista o aquél, este líder o este otro. Siempre hay debates sobre personas cuando creo que a la gente le interesa qué hay detrás, qué ideas hay detrás", describe Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de Alternativas.

Subraya Sartorius que España es uno de los países del mundo donde, por lo que sostienen los primeros estudios, más rechazo está generando Donald Trump, aunque "eso no quiere decir que no haya tendencia a encerrarse en los problemas del país y rechazar a los inmigrantes, al que sean diferentes. En eso puede haber peligros. Por ejemplo, éramos un país muy europeísta y ahora lo somos menos".

