El cáncer aumenta en España más de lo previsto

Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollará un cáncer a lo largo de su vida. Son los datos del último informe publicado por la Sociedad Española de Oncología Médica. En los últimos 20 años el número de tumores diagnosticados no ha dejado de crecer, los especialistas explican que las causas son el aumento de la población, el envejecimiento de la misma y las nuevas técnicas para detectar de forma precoz los tumores. Paralelamente, en estas dos décadas, también se ha reducido el índice de mortalidad por cáncer. Hoy en día más del 50 por ciento de los diagnosticados sobreviven a la enfermedad.

Otra de las razones que, según los especialistas, inciden negativamente en el desarrollo de los tumores son los hábitos de vida. El doctor Miguel Marín, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, señalaba que uno de cada tres tumores se podría evitar si la población tomara medidas preventivas. A veces, señalaba Marín, la gente cree que “al que le toca le toca” pero no siempre es así. Los cuatro factores que pueden ayudarnos a evitar el desarrollo de determinados tumores son: reducir el consumo de alcohol, hacer ejercicio, una alimentación equilibrada para evitar el sobre peso y la obesidad y el consumo cero de tabaco.

A nivel mundial, los tumores más frecuentes son los de pulmón, mama, colorrectal y próstata. En España sin embargo el orden se invierte y el más frecuente es el colorrectal seguido por los de próstata, pulmón y mama. Los índices de supervivencia, más del 50% como media, dependen mucho del tipo de tumor ya que en mama es altísimo y en páncreas muy bajo. El cáncer ya es en nuestro país la tercera causa de estancia hospitalaria, en 2015 se registraron 3’5 millones de ingresos.

El doctor Marín, Presidente de la SEOM y jefe del servicio de oncología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha pedido una reforma del sistema sanitario español para que este pueda afrontar los retos del futuro. Marín explicaba que, por ahora, los enfermos españoles tienen acceso a todos los tratamientos. Si queremos que siga siendo así, añadía, ante el ritmo de crecimiento de la enfermedad y el coste tan elevado de los nuevos fármacos se tienen que tomar medidas ya. Si los políticos no hacen nada, me temo, que en el futuro “no habrá dinero para pagar los tratamientos”.

El Presidente de la Sociedad Española de Medicina Oncológica ha alertado también contra las falsas terapias que se anuncian en internet. Muchas de estas supuestas terapias alternativas no solamente no son eficaces sino que pueden provocar daños graves a los enfermos, decía Marín. Lamentablemente, añadía, la homeopatía tampoco es una alternativa para tratar el cáncer, la homeopatía no es medicina, insistía el oncólogo.

