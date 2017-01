El gazpacho de Isabel Pantoja en 'El Hormiguero': copla, redención... y la baba de Pablo Motos

Se anunció a bombo y platillo y, como la estrella mediática que es, irrumpió en el plató de El Hormiguero Isabel Pantoja. La tonadillera fue a divertirse al programa de Pablo Motos en su primera entrevista en televisión tras su paso por prisión.

"Han sido 2 años difíciles, intensos, dolorosos, de los que estoy tratando de salir psicológicamente y estoy mejorando día a día" #PantojaEH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 30 de enero de 2017

Cumpliendo con todos los pronósticos, y para decepción del espectador, la cantante pasó de puntillas todo lo relacionado con su estancia en la cárcel. "Han sido unos años dolorosos, difíciles e intensos, pero estoy tratando de salir y ahora mejoro día a día", comenzaba Isabel Pantoja ante la atenta mirada de un público entregadísimo. Ni la visita de Justin Bieber causó tanto revuelo en las gradas del plató.

Mucha mirada a cámara y esa seguridad en sí misma que tanto la caracteriza fueron la tónica general de una entrevista hecha a su medida. Pablo Motos ni si quiera se salió del guion cuando la propia Isabel se refirió a la prisión como "ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme".

Lejos quedaba el Motos incisivo que podíamos ver en sus "cara a cara" con otros invitados como Pedro Sánchez o Mercedes Milá. El presentador estuvo entregado en todo momento a los eufemismos de la tonadillera y a sus juegos de palabra. Incluso selló este amistoso encuentro con un fugaz beso en los labios. Probablemente, la única licencia que se tomó Motos en toda la noche.

"Hay que temer las preguntas de los paparazzi"

Sí que hubo tiempo para hablar de la fama y las idas y venidas de la cantante con algún que otro reportero. En este sentido, la cantante explicó su versión y la realidad que vive día a día. "Hay días que no pasa nada, pero hay otros en los que te hacen ciertas preguntas para que saltes. Eso sí, luego esas preguntas no salen y solo ponen mis respuestas". Y añade: "Yo ya no tengo miedo a mis respuestas, pero sí que hay que tener miedo a lo que preguntan los paparazzi".

El gazpacho de la Pantoja: Kiko, copla y redención

Pero El Hormiguero protagonizado por Isabel Pantoja dio para mucho más. Concretamente dio hasta las 23:10 horas que dio por concluido la emisión del programa, aproximadamente 30 minutos más de la duración habitual.

¿Por qué esa prórroga? Isabel Pantoja no solo conversó amigablemente con Pablo Motos, también recibió el cariño de su hijo Kiko Rivera (vía telefónica), preparó un gazpacho en un instante y deleitó a su incondicional público con dos actuaciones en riguroso directo. Una noche a su medida en la que se fue literalmente de rositas.

