Interior deja fuera a la 'policía política' de la cúpula policial

El ministerio del Interior ha nombrado al hasta ahora comisario principal de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona, nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. El nuevo nombramiento se produce después de que haya terminado el plazo para recibir las solicitudes al cargo, para el que habían quedado unos 37 finalistas.

Cercano al Partido Popular, tras ser jefe de GrupoOperativo en la Comisaría de Estepona (Málaga) entre 1989 y 1995 ascendió a jefe de brigada. Desde ahí fue destinado a la comisaría de Algeciras (Cádiz), de la que fue jefe desde 1998 hasta el año 2000. Ese año fue destinado a Málaga para hacerse cargo de la Comisaría Provincial y de ahí a Melilla, donde fue el máximo responsable hasta el año 2006. En 2007, Villabona fue nombrado coordinador general de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, volció un año a Algeciras, hasta que fue nombrado Comisario General de Seguridad Ciudadana durante el mandato del titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, responsabilidad que ha ejercido durante los últimos cinco años.

Alejado de "la pandilla"

Fuentes del cuerpo celebran el nombramiento de Florentino Villabona al que definen como un perfil con gran experiencia operativa, de buenas ideas y alejado de la burocracia. Entre las limitaciones, destacan que está a poco más de un año y medio de su jubilación.

Además, Florentino Villabona está alejado de los ex altos mandos policiales vinculados a la conocida como policía política. No dependía directamente del ex DAO ya jubilado Eugenio Pino, de su compañero de despacho Fuentes Gago, ni ha trabajado cerca de José Villarejo o el comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.

Quienes han tenido trato con Villanoba destacan su tradición policial, con dos hijos en el cuerpo y defiende la policía como un servicio de dedicación exclusiva. Villanoba se ha mostrado duro con los sindicatos en muchas ocasiones, sobre todo en cuestión de horarios, derechos laborales de los agentes o en defensa de actuaciones policiales polémicas. Villabona estaba al frente de las UIPs en las protestas de las Mareas del cambio en Madrid que terminaron con 22 agentes heridos, en las convocatorias de Rodea el Congreso o algunas protestas que terminaron con cargas muy duras contra los manifestantes.

