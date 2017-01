Lebron James estalla contra Barkley

Lebron James está más que harto de Charles Barkley, ex jugador de los Phoenix Suns y ahora comentarista de televisión, y no se ha cortado un pelo. “Es una persona resentida. ¿Por qué tiene credibilidad, sólo porque habla en televisión? No voy a dejar que menosprecie mi legado de la forma en que lo hace”, dijo The King después de una nueva derrota de los Cavaliers, ésta ante Dallas.

Barkley, entre otras cosas, acusó a Lebron de pedir fichajes. "Le dieron la nómina más cara en la historia de la NBA. Él quería a J.R Smith. Le pagaron. Le trajeron a Kyle Korver ¿Quiere a los mejores jugadores? ¿No quiere competir?", dijo el 'gordo' Barkley.

Contestó Lebron que él no se dedica a eso. "Hay un gerente general y yo soy un jugador. Estoy cansado de morderme la lengua, ha llegado un nuevo sheriff a la ciudad", dijo con cara de pocos amigos.

Y no se quedó ahí el jugador de los Cavs. Atacó directamente al ex jugador de los Suns. "Yo no soy el que lanzó a una persona por una ventana, ni el que escupió a un niño. No tengo deudas sin pagar en Las Vegas y nunca he dicho que no soy un modelo a seguir. Nunca he llegado a última hora a un All-Star por quedarme en Las Vegas de fiesta. A lo largo de mi carrera no he hecho otra cosa que representar de forma correcta a la NBA. Catorce años y ni un problema. He respetado siempre el juego".

