Simeone, sobre el VAR: "Si le pasan estas cosas al Madrid y al Barça tiene más repercusión y se busca mejorar"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este martes, en la víspera de su sexta semifinal en cinco años, en la Copa del Rey contra el Barcelona, el "orgullo absoluto" por sus futbolistas y avisó de que Messi, Luis Suárez y Neymar "resuelven el 80 por ciento de lo que sucede en los partidos".

"Les cuento lo que siento; siento un orgullo absoluto por estos futbolistas que en los cinco años que llevamos en el club van a jugar la sexta semifinal. Cuando vos estás como entrenador en un club cinco años, con lo que cuesta tener la continuidad de trabajo, que te sigan y presentarse nuevamente en una semifinal por sexta vez me llena de orgullo, de emoción y de alegría", recalcó el técnico.

Simeone, resaltó las cualidades del Barcelona y lo calificó, "seguramente, como el mejor del mundo", destacó sus "futbolistas fantásticos" y remarcó la transcendencia de su tridente ofensivo Messi-Luis Suarez-Neymar: "Juegue quien juegue, siempre tienen la alternativa de los tres de arriba, que resuelven el 80 por ciento de lo que sucede en los partidos. Será un lindo partido".

El Barcelona tiene las bajas de Sergio Busquets y Andrés Iniesta. "Las características está claro que no van a ser las mismas. Pueden jugar con Rakitic y Mascherano en el medio centro, con André Gomes, Rakitic o Mascherano en el medio, que calculo más... Pero eso no cambia absolutamente los tres de arriba. Messi jugará donde vea que puede hacer daño y eso seguramente no estará preparado, será naturalmente, como lo hace siempre", apuntó el preparador argentino.

Además, el entrenador rojiblanco aprovechó para hablar sobre el videoarbitraje: "Siempre es bueno que se den soluciones, si le pasan estas cosas al Madrid y al Barça tiene más repercusión y se busca mejorar. Pasó en otros partidos y no tuvo la misma repercusión. Pero me pone contento que haya soluciones en el futuro, es lo que nos interesa".

El Atlético, entre tanto, encara el partido tras su decepcionante encuentro frente al Alavés en Mendizorroza (0-0). "Nuestra intención siempre es dar lo mejor cada partido. Veo al equipo que está trabajando, que está continuamente buscando lo mejor y que seguramente este año la irregularidad en los partidos y en los puntos nos ha generado tener esta situación", valoró Simeone.

"Pero, después, como estado de ánimo, como ilusión y como sensación previa a un partido tan importante está claro que está", prosiguió Simeone, que explicó que no sabe cómo puede afectar mañana a su equipo el duelo del pasado sábado contra el Alavés, pero sus futbolistas están "acostumbrados a jugar bien, a jugar mal, a sacar resultados sin merecerlos, a tener resultados mereciéndolos...".

