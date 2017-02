Polvos, rupturas y platos vegetarianos

La exconcursante de MasterChef Celia Lastres (esa vegana a la que le hicieron cocinar una cabeza de cerdo) acaba de publicar una mezcla de diario sentimental y recopilación de recetas titulada Mujer soltera cocinera BUSCA ❤❤❤ (Aguilar, 2017). Un libro en el que da detalles de lo bien, mal o regular que le han ido las citas últimamente y en el que, entre polvo y polvo o ruptura y ruptura, aporta recetas vegetarianas ilustradas por ella misma: cookies de avena y chocolate, pad thai...



¿Cómo nace la idea del libro?

Llevaba muchos años queriendo hacer uno que incluyera recetas de cocina, pero que también tuviera mucho corazón, y como libros de recetas vegetarianas ya los hay a patadas, todos con ese mismo tipo de fotos tan trillado... Yo quería hacer algo muy personal y, ya que mi vida sentimental es muy divertida, dentro de lo dramático, se me ocurrió relacionar las citas con las recetas...



¿La cocina es una terapia?

Te ayuda a despertar tu creatividad y, en ese sentido, sí que es terapéutica. Todo lo que despierte tu creatividad te ayudará a sentirte mejor, ¡así que sí!

Si tuvieras que enamorar a alguien con un plato, ¿qué le harías?

Algo con chocolate. Una tarta Sacher, por ejemplo.

¿Y si alguien tuviera alguien que enamorarte a ti?

Me gusta mucho la cocina tailandesa. Por ahí ganaría un montón de puntos... ¡O CROQUETAS!

¿Qué te apetece comer después de una ruptura?

Ahí me consiento mucho. Chocolate y cosas dulces... La última vez creo que me hice una tarta de coco y piña.

¿Qué te gustaría que pensaran quienes lean este libro?

Que al final, por mucho que creas que tú fallas, en realidad no hay ningún fallo. De cada historia aprendes algo y de todo se sale. Siempre te vuelves a enamorar, sigues adelante e incluso puedes estar sin pareja y realmente bien contigo misma. Si estás sola, está bien. Si estás con alguien, está bien. Y si es un 'te he visto y no me acuerdo, también está bien.

Si eres vegetariana, ¿hay que decirlo en la primera cita?

En mi caso, como mucha gente me conoce de MasterChef, ya me lo preguntan. No me gusta encasillarme porque ante todo soy cocinera y, stengo que probar algo, lo pruebo. Además consumo lácteos y huevos, aunque procuro no cocinar con ello en casa. Al final puedes comer en cualquier restaurante. Mientras no te lelven a un asador... ¡Y aún así te puedes comer la guarnición! Casi todos los chicos con los que he salido han sido omnívoros y no es algo que dé muchos problemas.

¿San Valentín es un día especial para ti?

Es un día que te recuerda si estás o no en pareja, pero ni siquiera la celebraba cuando tenía novio. El amor se tiene que celebrar cada día y es bonito recibir un detalle ese día, pero también lo sería recibirlo hoy o mañana...

Por si hay algún interesado: ¿sigues soltera?

¡Sí! [Risas]. ¡Y encantado de estarla! Si llega algo, bien. Y si no, ¡bien igual!

Portada de 'Mujer soltera cocinera BUSCA'. / AGUILAR

Comentarios