'Soul': el documental español que abrirá la sección Culinary Cinema de la Berlinale

El cartel de la sección Culinary Cinema de la Berlinale incluye, entre otros estrenos, dos nuevos capítulos de la serie de Netflix Chef's Table, un documental sobre el mundo de los cócteles (Schumanns Bargespräche) y otro sobre la cocina de Massimo Bottura con "comida desechada" (Theater of Life). Pero el filme que abrirá la sección será una producción española, Soul, rodada en 6K y protagonizada por los cocineros Eneko Atxa y Jiro Ono, ambos con tres estrellas Michelin.

José Antonio Blanco, codirector del documental, explica que la idea surgió después de ver Jiro Dreams of Sushi, un documental sobre Jiro Ono dirigido por quien años después se haría cargo de Chef's Table: David Gelb. "Me pareció bastante curioso y pensé que su cocina podía tener vinculación con la cocina vasca", señala Blanco. A priori, no mucha, porque Jiro Ono tiene 91 años y solo hace sushi, mientras que Eneko Atxa es uno de los jóvenes valores de la alta cocina española.

Eneko Atxa y Jiro Ono, durante el rodaje del documental. / CORTESÍA DE SOUL

"Dos mensajes antagónicos y dos personas que no se parecen en nada y que viven en mundos opuestos", dice el codirector de Soul, "pero que convergen en los valores: talento, disciplina y búsqueda de la perfección". El alma de la cocina, según el cineasta navarro, se manifiesta en cosas así: "Cambia el mundo y lo que hay alrededor. Cambian las batidoras, pero el factor humano no varía. Eneko Atxa tiene las mismas ganas que tenía Jiro Ono a su edad.".

Blanco señala que, al principio, la idea era centrar la película en solo dos personajes, pero Jiro Ono, "harto de tantos medios de comunicación", no dejó que le grabaran más que en su restaurante, por lo que tuvieron que cambiar el guion sobre la marcha, incorporando a Seiji Yamamoto, Martín Berasategui, Yukkio Hattori, Joel Robuchon (el chef con más estrellas Michelin del mundo) o Carme Ruscalleda. También iba a aparecer Ferran Adrià, pero al final no pudo ser y, en vez de eso, Soul incluye dos minutos de animación basados en el cómic Mibu - elBulli.

¿Se puede llevar el alma de la cocina a una pantalla de cine, entonces? "Lo hemos visto de forma más marcada en Mibu porque son budistas y la experiencia con ellos es muy atípica. ¡Nos metieron en una habitación llena de luciérnagas!", responde Blanco. "Pero también lo hemos visto con Carme Ruscalleda, por ejemplo. En un bar de carretera pueden cocinar muy bien, pero no le darán esa vuelta".

Soul se estrenará el 12 de febrero en la Berlinale y, tras el pase, Eneko Atxa ofrecerá una cena para 200 comensales. Pero sus responsables esperan que quienes no vayan a Berlín puedan verlo más adelante en otros festivales, salas comerciales, plataformas de streaming... ¡o vuelos transoceánicos! "Hemos llegado a un acuerdo con Iberia para que lo ofrezca durante seis meses", explica Blanco.

