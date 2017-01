Los animalistas de PETA piden a Warhammer que deje de usar pieles en sus figuras

La filial de la organización animalista PETA en Londres ha enviado una carta a los desarrolladores de la compañía Games Workshop en la que piden a la empresa responsable del juego de mesa 'Warhammer 40.000' que eliminen las pieles de los animales de sus personajes.

PETA pide a través de esta carta que las figuras de plástico dejen de vestir lo que parecen ser pieles de animales muertos puesto que, a pesar de que se traten de personajes de ficción, "cubrirlas con lo que parece una réplica de un animal muerto envía el mensaje de que usar pieles es aceptable".

La vida de los animales es más terrible que la de cualquier conflicto de Warhammer



El manager de marketing digital de PETA Dan Howe ha explicado que la vida de los animales con los que se comercia por sus pieles es más terrible que cualquier conflicto del universo Warhammer: "Ninguno de los sangrientos conflictos del devastado universo de Warhammer podría competir con la terrible realidad que los zorros, visones, conejos y otros seres vivientes experimentan a manos del comercio de pieles".

"Aquellos que son asesinados por su piel suelen soportar una vida sombría dentro de una pequeña jaula de alambre sucia antes de ser electrocutados, ahogados o incluso desollados vivos", asegura Howe, "o pueden estar en la naturaleza, con sus propios asuntos, cuando se ven atrapados en una horrible trampa de acero, una mandíbula aplastante, y a menudo languidecen por días antes de morir finalmente de hambre, deshidratación o pérdida de sangre".

PETA se centra en varios personajes

Entre los personajes que destaca la carta de PETA se encuentran varios como Leman Russ, también conocido como el Rey Lobo y el Señor del Invierno y la Ruina, Horus, los guerreros del Caos o las hermanas del Silencio, algunos de los personajes más carismáticos del juego de mesa que utilizan pieles y que no aportan ningún atributo a su figura.



Según PETA, estos guerreros endurecidos por la batalla son conocidos por sus proezas marciales. No obstante, utilizan pieles de animales muertos con las que no ganan ningún atributo ni vencen ninguna batalla. Es por ello que la asociación animalista pide que la compañía retire las pieles de sus personajes para que no se envíe el mensaje a la sociedad de que usar pieles es aceptable.

