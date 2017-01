Un juez anula la incompatibilidad a Monedero decidida por la Complutense

El juez del juzgado Contencioso - Administrativo nº 15 de Madrid, Eusebio Palacios, ha anulado la decisión del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de denegar a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, la compatibilidad para trabajar para gobiernos latinoamericanos . Monedero, que entonces era profesor a tiempo completo en la universidad madrileña, pidió esa compatibilidad en 2013 después de que se conociera que en 2010 había realizado varios trabajos para los gobiernos de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua por los que cobró 425.000 euros.

El juez Palacios dice que la normativa en la que se basó la Complutense para denegar la compatibilidad es "discriminatoria" con el docente y le ordena volver a decidir. La sentencia del 13 de enero, adelantada por Europa Press, señala que se rechazó el permiso al profesor como si este desempeñara un cargo unipersonal, como el del rector, cuando no era así y a pesar de que renunció a parte de su complemento salariar para poder trabajar fuera de la universidad.

La denegación de la compatibilidad en febrero de 2015 derivó en la apertura de expediente sancionador a Juan Carlos Monedero por falta "muy grave" en julio de 2016. La Complutense le impuso una suspensión de seis meses de empleo y sueldo. Esa suspensión no ha llegado a realizarse en la práctica ya que los recursos que Monedero ha presentado, tanto en la vía judicial como en la administrativa, la han paralizado hasta que haya decisión firme.

Juan Carlos Monedero no ha ocultado su satisfacción por esta decisión judicial: "Ha habido intentos de presentarme como responsable de todo tipos de maldades fiscales, universitarias, curriculares y el 100% han sido desestimadas por la justicia. Tres años después, en vísperas de Vistalegre, he de reconocer que me produce satisfacción ver que todos esos ataques eran interesados y no tenían fundamento", ha asegurado por teléfono.

La Universidad Complutense no ha valorado, de momento, la sentencia contra la que cabe recurso.

