A 'Mujeres y hombres' no le salen las cuentas: la crisis de un formato en peligro de extinción

El dramaturgo Bertolt Brecht decía: "La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer". Esta es la realidad que está viviendo Telecinco con Mujeres y hombres y viceversa, a pesar del discurso anti-crisis que mantienen desde Mediaset España.

Corren malos tiempos para el dating show presentado por Emma García. Eso es un hecho. No obstante, desde el grupo de comunicación atribuyen esta mala racha a la antigüedad del formato y a "la diversificación de la oferta, la fragmentación de la audiencia y las nuevas formas de consumir los contenidos".

Aun así, la cadena de Fuencarral sigue confiando plenamente en el programa, alegando que todavía se encuentra en "el Top 5 en target comercial de los programas diarios del day time". Eso sí, por si acaso seguirán reforzándolo con "nuevas secciones para fidelizar a la audiencia y la incorporación de los nuevos tronistas con un perfil más anónimo", tal y como explica un portavoz de Mediaset a Cadena SER.

Lo cierto es que la "coartada" de Mediaset es sólida, pero no lo suficiente para justificar la innegable perdida de adeptos. Los números son los números y a MYHYV ya no le salen las cuentas.

La cuesta de enero…y viceversa

En los primeros 23 días de enero computados, Mujeres y hombres y viceversa ha registrado un 11% de media, cifra que sube hasta un 24.1% en los jóvenes (target objetivo del programa). A priori, el dato registrado por el público entre 13 y 24 años es satisfactorio. Sin embargo solo hay que remontarse hasta enero de 2016 para comprobar que ese dato, aparentemente bueno, es el origen de todos los males del programa.

En el primer mes de 2016, el dating show promedió un 13.4% y un 31.8% de media en jóvenes. Por tanto, el espacio ha perdido 7.7 puntos entre su target objetivo y 3.4 puntos respecto al total de 2016.

La vuelta al cole de 'MYHYV'

Pero no se puede atribuir esta crisis que atraviesa el programa de Bulldog Producciones a un solo mes. De hecho, hay que irse hasta septiembre de 2016 para ver realmente la tendencia descendente que vive el espacio semana tras semana.

El programa arrancaba el curso con una media de audiencia del 13,2% (30,9% en jóvenes). Los datos son especialmente alarmantes si se tiene en cuenta que, justo un año antes, MYHYV cerraba el primer mes de la temporada con un 15,1% de audiencia total y un arrollador 41,5% entre el público más joven.

Cierto es que septiembre no es el mejor mes del año para el dating, ya que el fin de las vacaciones escolares perjudica mucho su media entre su público objetivo. Sin embargo, lo grave en este caso es que, tras perder 10,4 puntos de un año para otro, el espacio no solo no consiguió remontar en las siguientes semanas sino que cerró octubre con mínimo histórico: 28,3% en jóvenes y 12,2% de media.

'Mujeres y hombres', en peligro de extinción

El arranque de la actual temporada solo ha sido un síntoma de una gravedad que se está haciendo latente mes a mes. Mujeres y hombres y viceversa va cuesta bajo y sin frenos, y así lo corroboran los datos registrados entre septiembre de 2016 a enero de 2017. Tras el mínimo histórico registrado en octubre, MYHYV ha ido encadenando cifras realmente preocupantes en los meses consecutivos.

Telecinco se enfrenta a un grave problema. La sucesión de tronistas y nuevas secciones no están dando resultados. Y es que la corona se le ha quedado grande a Mujeres y hombres. ¿Hora de buscarle un nuevo portador?

