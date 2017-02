Buenafuente: "Prefiero estar vivo en Cero que en otro sitio aletargado"

Mientras que recibe los dardos envenados de sus enemigos, Andreu Buenafuente sopla las velas en #0. El canal de Movistar+ ha cumplido su primer año y el operador ha querido celebrarlo reuniendo a todas sus estrellas.

En Cadena SER hemos hablado con el presentador de Late Motiv para hacer balance del canal y encontrar los límites de la comedia, si es que los tiene.

Primer año de #0 y de' Late Motiv'. ¿Qué balance haces?

Un balance fantástico. Tengo una imagen imborrable cuando hicimos en 'Late Motiv' el programa especial en Lesbos y Serrat accedió a cantar "Mediterráneo" en ese lugar tan trágico. Me salí del guion de la comedia y de mi fortaleza para luego volver a la comedia.

Javier Cárdenas dice que llevas haciendo lo mismo toda la vida. ¿Estás de acuerdo?

Sería para matarme si no hiciese bien algo que llevo haciendo desde los 30 años

No voy a hablar de ese personaje...Estoy haciendo un late night que es lo mejor que sé hacer y 'Late Motiv' es el mejor que he hecho. Si, con 52 años que tengo, no hiciera bien algo que llevo haciendo desde los 30...sería para matarme.

En la rueda de prensa se ha hablado mucho del éxito de los programas en diferido, pero ¿no va eso en contra del mensaje que queréis transmitir en #0?

Cero es un canal de nueva generación. Cuando vine al canal tenía claro que iba a otro mundo...un mundo de consumo totalmente diferente al que conocíamos hasta ahora.

En mi caso trabajo como si se me vieran 10 millones de personas cada noche. No es tan importante "el número" como la difusión y la repercusión que tenga el programa.

Sin embargo, en los Premios Feroz bromearon con la audiencia de #0…

Me sorprendió que en un canal en el que se retransmiten estos premios el presentador dijera que #0 no tiene audiencia. Rebajar a un número el trabajo que hay en detrás del canal me parece una frivolidad. Eso sí, prefiero estar vivo en Cero vivo en otro sitio aletargado.

Me parece una frivolidad rebajar a un número el trabajo que hay en detrás del canal

¿Te sorprenden las críticas que estás recibiendo de todas esas personas que parodias?

Estoy en este oficio para divertir y dar buen rollo a la gente. Todo lo negativo lo intento evitar.

Bertín Osborne dijo en su momento que en España se está perdinedo el humor. ¿Es así?

España es un país muy divertido. Tiene humor negro, blanco, folclórico, pero yo no soy un teórico del humor. Hago mi programa y cada día sobra material.

De cara a la nueva temporada, ¿vas a tener más cuidado a la hora de hacer tus sketchs?

Soy un comediante. Hago parodias de la actualidad y ese es mi oficio. Es lo único que sé hacer.

Entonces, ¿la comedia no tiene límites?



Lo que menos tendríamos que limitar es la comedia. Antes habría que limitar otros campos de la sociedad como el administrativo o elpolítico.

