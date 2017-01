0 cumple un año: las claves del canal "que va a cambiar la televisión"

"Cero es un canal que tenía un objetivo: ser un éxito". Así de contundente se mostraba el director de Telefónica, Luis Miguel Gilpérez, en la rueda de prensa que ha dado Movistar+ para celebrar el primer año de vida de #0, una de las apuestas audiovisuales más importantes del operador en los últimos años.

Un año en televisión es muy poco, tal y como ha señalado el propio Fernando Jerez, director del canal. Sin embargo, #0 ha logrado en 12 meses escribir una historia de éxito a través de formatos que ya se han convertido en referentes de la pequeña pantalla.

Muchos son los factores que han influido en el buen hacer del canal en este primer año, pero los responsables de Cero han resumido a la perfección sus señas de identidad, que a su vez actúan como claves de su éxito: comedia, deporte, grandes producciones y entretenimiento en estado puro.

'Late Motiv', el estandarte de Cero

Tabú, Likes o Maratón Man son algunos de los espacios que representan el espíritu de #0. Sin embargo, Late Motiv es una de sus marcas más significativas. "Es una de las banderas de Cero", afirmaba Fernando Jerez. "Este programa ha sido la línea más interesante de cara a construir el tono de nuestro canal".

Especialmente, ha tenido buenas palabras hacia Late Motiv su presentador, Andreu Buenafuente: "Me he reenamorado de la televisión. No tengo otro plan. Cuando Late Motiv no vaya bien lo dejo porque ya he tocado techo".

Otro de los pilares fundamentales de Cero es Likes, programa diario presentado por Raquel Sánchez Silva. Se trata de un espacio que cogió carrerilla desde su nacimiento y que, según la opinión de la propia Raquel, será un modelo a seguir en la televisión del futuro: "Es el primer año de Cero y ya sé cómo va a ser la televisión dentro de 25 años Trabajo con la generación que va a cambiar la televisión".

El deporte, otra razón de ser de #0

El deporte también forma parte del ADN de Cero y así seguirá siendo este 2017. El canal de pago seguirá apostando por la información deportiva a través de Minuto #0, El Día Después, El Día del Fútbol, Informe Robinson y Fiebre Maldini.

Además, Carlos Martínez, director de deportes de Movistar+, ha revelado la llegada al canal de grandes eventos deportivos como la Liga Endesa, la Copa del Rey de baloncesto, la Euroliga, la Premier, la Super Bowl y la NBA.

Las novedades de #0 para este 2017

Para seguir creciendo hay que seguir apostando por nuevos formatos y #0 no se va a quedar atrás en ese sentido. El propio canal ha aprovechado este aniversario para confirmar los fichajes de Joaquín Reyes, Silvia Abril, Raúl Cimas, Vaquero y Sara Escudero para su nuevo programa de comedia Cero en Historia. Se trata de un programa en el que, a partir de anécdotas reales, especularán sobre la historia, siempre en clave de comedia. "Mis colaboradores serán como concursantes. En cada programa les plantearé una situación histórica y, partir de ahí, ellos empezarán a especular", ha explicado el propio Joaquín Reyes.

Cero también ha presentado Conquistadores: Adventum, su nueva producción histórica, y El Puente, el enigmático formato que supondrá el regreso de Paula Vázquez a la televisión. "No se va a hablar de otra cosa que no sea de El Puente", avisaba la presentadora durante su intervención. "Me atrevería a decir que este programa es el siguiente paso natural en este tipo de formatos".

Otras de las grandes apuestas de #0 serán La Búsqueda, un programa en el que Diego Cortijo, un policía nacional que ha convertido sus aventuras en historias televisivas demostrando que en el mundo aún quedan enigmas de la civilización por descubrir; Street viú, una fotografía del alma de la sociedad española a través de las calles de sus ciudades y mediante la utilización de las últimas tecnologías audiovisuales; o POP, una historia de música y televisión, un recorrido por la música popular en España desde sus comienzos en los años 50 y 60 hasta nuestros días.

