"No tenían que llevar justificante, ¿quién era el guapo que le preguntaba a todo un consejero?"

La declaración del abogado defensor de Enrique de la Torre ha supuesto para los acusados del juicio de las 'tarjetas black' equiparable a la declaración del exsecretario general de Caja Madrid. En sus conclusiones finales, el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda ha asegurado, como ya hizo su cliente, que los imputados sabían que la tarjeta era para gastos de representación y que Enrique de la Torre "no era un consultorio jurídico o fiscal para resolver sus problemas".

El abogado ha explicado que, según su versión, la Caja conocía estos gastos pero que nadie pedía explicaciones a los consejeros, ni siquiera el secretario general: "Por su categoría, ellos no tenían que llevar un justificante. ¿Quién era el guapo que le preguntaba a todo un consejero que mire, me ha llegado un cargo de nueve mil euros de Loewe Hermanos, me quiere explicar si está relacionado con su función o se lo ha gastado en algo privado?", ha dicho, añadiendo que "¿Quién era la persona capaz en contabilidad de hacer esta pregunta?".

El letrado ha descargado de responsabilidad a Enrique de la Torre en la carta blanca que tenían, supuestamente, los consejeros con sus tarjetas opacas, al igual que hizo él en su declaración cuando afirmó que "yo dejaba claro que las tarjetas eran para gastos de representación". Ha asegurado el abogado que "nadie transmitió nunca ninguna duda relativa a las tarjetas, será porque no ofrecían ninguna duda".

La Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros para Enrique de la Torre, por haber gastado más de 320.000 euros con su tarjeta, la gran mayoría dinero sacado en efectivo de cajeros automáticos. Ha defendido hoy su abogado que "lo curioso es que la mayoría de los gastos son compatibles con necesidades de empresa", citando a otros exconsejeros como por ejemplo el expresidente de la patronal, Gerardo Díaz-Ferrán.

Ha cargado el abogado contra la estrategida de defensa de otros imputados, por ejemplo la del expresidente de Telemadrid, José Antonio Moral Santín (IU), acusándole de centrar su informe final en cargar las culpas sobre De la Torre de forma "algo atropellada".

