La última enganchada de Mourinho con un periodista

No es la primera vez que Mourinho tiene sus más y sus menos con un periodista. Aunque sí la última... por ahora. El técnico portugués dijo directamente a un periodista este miércoles que si no sabe de fútbol, no debería tener un micrófono en la mano y se fue con cara de pocos amigos.

Ouch. Jose Mourinho is not a happy man... pic.twitter.com/66A8NHlfTB — BBC Sport (@BBCSport) February 1, 2017

El Manchester United volvió a dejarse puntos al empatar 0-0 ante el el Hull City en Old Trafford y a Mourinho se le quedaron pocas ganas de dar explicaciones ante los medios y muchas de dar lecciones de periodismo a los periodistas.

"Hacer periodismo es decir la verdad. Tú simplemente tienes que decir la verdad. Si tú ves partido a partido al Manchester United y ves lo que pasó con el Manchester City, lo que pasó con el Burnley, lo que pasó con el West Ham, lo que pasó con el Stoke, lo que pasó con casi todos... Haz tu trabajo y haz un servicio público, creo yo, cuenta la verdad. Es muy simple", dijo malhumorado Mourinho en la sala de prensa.

