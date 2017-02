Rajoy no pide perdón expreso por el Yak pero hace suyo el pedido por Cospedal

Antonio Hernando ha sido el primero en interpelar al Gobierno. El portavoz del PSOE en el Congreso brindaba al presidente la oportunidad de pedir "solemnemente perdón a los fallecidos, a las familias y a la sociedad española" por la gestión de la tragedia del Yak-42. Mariano Rajoy, que ha comenzado rindiendo un homenaje a las víctimas, no ha pedido perdón expresamente pero sí ha hecho suyo ante el pleno del Congreso el perdón pedido por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por no reconocer con anterioridad su responsabilidad en el accidente.

"Quiero reiterar y asumir como propias las palabras que en esta misma Cámara pronunció hace escasas fechas la ministra de Defensa, hago mías sus palabras porque creo que es de justicia", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

Las cinco medidas de Iglesias para bajar el precio de la luz que Rajoy rechaza

La pregunta de Pablo Iglesias era clara y concisa: "¿Qué medidas tiene pensadas el Gobierno para bajar el precio de la luz?". La respuesta ha sido más farragosa. El presidente ha vuelto a explicar las partes de la factura de la luz, la fija y la variable, aunque para ello le haya sido necesario leer en todo momento todos los detalles.

Dado que Rajoy no ha concretado ninguna medida, Iglesias le ha propuesto cinco: hacer una auditoría de los costes de generación de luz, gravar los denominados "beneficios caídos del cielo", recuperar la gestión pública de las hidroeléctricas, suprimir el "impuesto al sol" y reducir el IVA del recibo eléctrico del 21 % actual al superreducido del 4% o, al menos, el 10 %.

"De esas cinco, solo estoy de acuerdo con una, con la primera, pero el problema es que el modelo está auditado y se audita de una manera continua", ha zanjado Rajoy, que tampoco a respondido a Iglesias sobre su opinión acerca de la presencia de políticos en los consejos de administración de las eléctricas.

Más tarde, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, también ha sido interpelado sobre este asunto por Irene Montero (Podemos) y Melisa Rodríguez (Ciudadanos). "Ustedes para protestar los primeros pero para hacer trabajo técnico de calidad, perdonen que se lo diga, no tienen ninguna capacidad", respondía el ministro a la primera y, tras la petición también de la formación naranja de bajar el impuesto a la energía, Nadal le espetaba: "¿Qué otro impuesto quiere usted subir? porque no se puede bajar uno y no subir otro".

Rivera: "Dejen de meter la basura bajo la alfombra"

El presidente del Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado a Rajoy de engañar a los ciudadanos diciéndoles que el rescate de las cajas de ahorro no les iba a costar nada cuando el Tribunal de Cuentas lo ha tasado en 60.718 millones de dinero público. “Queremos investigar el saqueo de las cajas de ahorro. Mintieron porque dijeron que no iba a costar ni un euro a los ciudadanos. Les pedimos que dejen de meter la basura debajo de la alfombra porque la basura ya huele y el Parlamento ha cambiado”. Rajoy se ha excusado en que tuvieron que actuar para sanear la banca como hicieron en otros países. “Hemos hecho lo que procedía, sino hubiese supuesto la quiebra del sistema financiero con sus consecuencias para la economía española”.

Santamaría, a Tardá: "Tiene usted la piel más fina que la boca"

El diputado de ERC, Joan Tardá, ha lamentado la “cerrazón” del Gobierno ante la convocatoria del referéndum en Cataluña y ha insistido en que son partidarios de la negociación porque “el diálogo y los acuerdos son la obligación de todo demócrata”. Tardá ha dicho que el derecho a decidir pertenece a los catalanes “del sí y del no”. Ha explicado que existe consenso social: “El 80% de los ciudadanos queremos votar”.

También ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno que desautorice las palabras del portavoz del PP, Pablo Casado que después de conocer las revelaciones de Santiago Vidal habló de usos “totalitarios y xenófobos” de los catalanes. “Tiene usted la piel más fina que la boca o quiere decirnos que demos una lección parlamentaria con Rufián”, le ha espetado Sáenz de Santamaría después de recordar la posición del Gobierno sobre la convocatoria del referéndum. “La respuesta va a ser el respeto al mayor consenso social que es la Constitución que ampara la democracia”, ha sentenciado.

¿A qué espera su Gobierno a defender los derechos humanos frente a Trump?



El diputado socialista Eduardo Madina ha instado al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, a fijar la posición del Gobierno sobre las últimas decisiones tomadas por el presidente de EEUU, Donald Trump: “Están callados, ¿a qué espera su Gobierno a defender los derechos humanos frente a Trump?”. “No estamos callados”, ha respondido Dastis, “este Gobierno ha manifestado su apoyo incondicional a México al que nos une unos lazos históricos y de amistad. Hemos mostrado el desacuerdo con medidas discriminatorias o denigrantes en materia de inmigración”. Trump firmó hace unos días un decreto migratorio por el que prohíbe la entrada de inmigrantes provenientes de Irán, Irak, Sudán, Somalia, Libia, Yemen y Siria. “Hay que obrar con serenidad y sin precipitaciones. El Consejo Europeo se reúne este viernes y se abordará esta cuestión. Además, estamos en contacto con México por si fuera necesario convocar la Cumbre Iberoamericana”.

