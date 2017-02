Ana Rosa Quintana pide disculpas: "No quiero que le partan la cara a nadie"

Cualquiera puede ser "víctima" de un micrófono abierto y esta vez le ha tocado a la mismísima Ana Rosa Quintana. La presentadora de El programa de AR indignó a la audiencia de Telecinco este martes después de decir lo siguiente durante el trascurso del magazín: "A mí me parece bien que le hayan partido la cara".

Se trata de una frase sacada de contexto que se le escuchó decir después de haber dedicado todo un bloque a la brutal agresión que recibió una joven hace unas semanas en la puerta de un bar de Murcia.

Ha sido este mismo miércoles cuando la 'Reina de las Mañanas' ha aprovechado su programa para aclarar este malentendido: "Yo no digo una cosa dentro y otra fuera, pero desde luego no me parece bien que le partan la cara a nadie".

"No recuerdo en qué contexto lo dije, pero no digo en ningún momento la chica de Murcia", explica la presentadora. "Si quieren que hable de Murcia, hablo de Murcia... Teníamos un debate sobre bandas que se pegan unos a otros, y los otros a los unos. No me parece bien que se peguen ni unos ni otros".

"Llevo 12 años presentado este programa durante 4 horas diarias y en esta cadena digo lo que quiero y lo que me da la gana", puntualiza Ana Rosa Quintana. "Las frases fuera de contexto son muy fáciles".

Comentarios