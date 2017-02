Un abogado acusa veladamente al PP de contribuir al "linchamiento" a los acusados

Las denuncias de linchamientos y juicios paralelos han sido algo habitual a lo largo del juicio por las tarjetas opacas de Caja Madrid, pero es la primera vez en que alguien apunta a un partido político y sus supuestos intereses: ha sido Antonio Daza, abogado de la consejera a propuesta del PSOE, María Enedina Álvarez Gayol, el que ha apuntado de forma velada a los “intereses” del Partido Popular en “querer extender el axioma de que la corrupción es patrimonio de todos”.

En su informe de conclusiones finales, el letrado ha defendido la existencia de “un linchamiento que ha surgido de la cooperación necesaria de muy distintos intervinientes, con mención especial a los intereses de cierto partido político en querer extender el axioma de que la corrupción es patrimonio de todos, llegando a eliminar si es necesario oponentes políticos”. El abogado no ha mencionado expresamente al Partido Popular pero fuentes cercanas a la defensa de la exconsejera socialista confirman a la SER que se refiere a la formación conservadora.

Varios acusados y abogados han denunciado un juicio paralelo o mediático a lo largo de estos meses de plenario en la Audiencia Nacional de San Fernando. Por ejemplo, el abogado de Miguel Blesa, Carlos Aguilar, aseguró que la premisa había sido, citando a la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, “¡Que les corten la cabeza!”.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para María Enedina Álvarez por haber gastado 47.012,98 euros con su tarjeta opaca: diputada socialista en el Congreso entre 1994 y 2000 e integrada en su momento también en la ejecutiva del partido en la localidad madrileña de Majadahonda. Hoy su letrado Antonio Daza ha solicitado la absolución de la exdiputada del PSOE, asegurando que no hay pruebas de que cometiese ningún delito, al menos de forma consciente. “Utilizó la tarjeta siguiendo fielmente las instrucciones que le dieron en su momento”, ha dicho, cargando también contra las pruebas: “La famosa hoja Excel simplemente no es prueba y no se ha aportado ninguna otra”.

El juicio se encuentra en los últimos compases: quedan tres abogados por exponer sus informes finales, y mañana serán los propios acusados los que puedan hacer uso de la última palabra antes de que el proceso quede visto para sentencia.

