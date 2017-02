Instagram permitirá hacer álbumes de hasta diez fotos: descubre cómo hacerlo

Instagram sigue añadiendo nuevas características a su esqueleto. Tras incorporar las historias, los vídeos en directo y el efecto 'boomerang', la red social incluye, en su nueva versión, la 10.7.0, la posibilidad de crear álbumes de hasta diez fotografías. Gracias a ello, los usuarios podrán subir las fotos de sus vacaciones o de su día a día de una manera mucho más sencilla y compacta que la actual.

La nueva característica de esta versión, que por el momento está únicamente disponible para aquellos usuarios adheridos al programa beta de la compañía, tan solo está disponible para ciertos usuarios de Android. No obstante, ya se ha revelado cuál es su funcionamiento.

Una opción de la que ya disfrutaban los anunciantes

Instagram, la segunda red social favorita por los españoles, ya ofrecía la posibilidad de subir más de una fotografía en una única publicación a los anunciantes. Es por ello que, probablemente, los usuarios ya hayan comprobado cómo funciona esta nueva característica de Instagram.

Pese a que por el momento está en fase de pruebas, todo hace indicar a que, en caso de que la recepción de esta característica entre los adheridos al programa beta sea positiva, la red social opte por ofrecer este servicio a todos los usuarios de Instagram.

La nueva característica de Instagram. / Droid-Life

Cómo crear los álbumes de fotos en Instagram

Para crear un álbum, tal y como explica The Verge, los usuarios tendrán que seguir los mismos pasos que si fueran a subir una foto cualquiera. Una vez escogida la primera fotografía, Instagram ofrecerá la oportunidad de seleccionar más, hasta un total de diez, y editar cada una de ellas.

Tras seleccionar todas las fotos que el usuario desee, Instagram permitirá escoger entre los filtros de la plataforma para cada una de sus imágenes. Una vez hecho eso, tan solo habrá que compartir las distintas fotografías con el resto de seguidores, quienes podrán deslizar su dedo para descubrir las distintas instantáneas. En lo que respecta a los 'Me Gusta', los usuarios podrán indicar si una foto les gusta o no de manera independiente. Es decir, podrán determinar que una instantánea les gusta, lo que no indicará que les guste el resto de fotografías.

