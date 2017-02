Los grabados de Escher o cuando el arte se inspira en las matemáticas

Si identifica el principio la canción On the run de Pink Floyd o ha visto la primera película Harry Potter y alucinó con las escaleras que se mueven, le conocen, seguro. Aunque no sepa su nombre. Hablamos de Escher, un maestro del grabado en madera que inventoó las famosas escaleras que nunca se dejan de subir. Un artista inspirado en las matemáticas que, a su vez, inspiró a matemáticos. El Palacio de Gaviria, en Madrid, nos acerca a los entresijos de su obra.

"Escher es un artista que todos conocemos aunque no lo sepamos. Está en todo el imaginario visual de la contemporaneidad. En este exposicón podemos encontrar todo el universo de Escher, la colección es muy grande y encontramos todas las etapas que él ha experimetnado, y todas sus obras más icónicas: la mano con esfera reflectante, las escaleras imposibles...", explica Lole siena, presidenta de Arthemisa, la empresa organizadora.

La litografía 'Relatividad', 1953. The Escher Foundation Collection

Su proyección en la cultura actual culmina con este recorrido por más de 200 obras, fundamentalmente litografías y xilografías, que dan cuneta de su pericia. Escher se inició tras su contacto con el Art Nouveau bajo las enseñanzas de Samuel Jessurum de Mesquita. Era un holandés con necesidad de Mediterráneo; Italia fue una de sus grandes inspiraciones: "Lo que más me interesaba era el paisaje del sur de Italia. No en general, sino las influencias moriscas ¿Por qué? No lo sé. No tenía nada que ver con el Renacimiento o con el Barroco", declaraba Escher en el documental, Metamorfósis, estrenado en 1999.

Escher no tenía grandes pretensiones ni mensajes que transmitir, plasmaba simplemente lo que le gustaba. Visitó la Alhambra en dos ocasiones, ¡y vaya si le gustó! "El problema que tenían los grabados es que Escher tenía que rellenar todo el espacio y no sabía cómo hacerlo de forma sistemática... Hasta que visitó la Alhambra. Allí descubrió la técnica matemática para hacerlo; copió todos los dibujos que pudo en un cuaderno; y estos han sido estudiados, posteriormente, por los matemáticos porque ahí están casi todas las matemáticas para explicar esto", relata el matemático Antonio Castro.

La litografía 'Mano con esfera reflectante', 1935. The Escher Foundation Collection

Éscher trabajó esto de las teselaciones hasta el punto de hacer converger opuestos mediante, lo que él llamó, Metamorfosis. "Este concepto esta basado en la idea de la teselación. Es un proceso por el cual las cosas van variando en forma para convertirse en otras. Él lo utiliza para hacer confluir los opuestos: día y noche, peces y pájaros. A veces, inlcuso, convierte un pez en rana y luego en pájaro, formando un círculo que él denomina Metamorfosis" , detalla Federico Giudiceandrea, comisario de la exposición.

De hecho, llegó a reconciliar a optimistas y pesimistas en una de sus obras más famosas: Encuentro. Sin embargo, su emblema, sin duda, son las contrucciones imposibles, en concreto, las escaleras: "En el congreso internacional de matemáticas en 1954 Escher conoce al matematico Roger Penrose y le habla sobre el triángulo que lleva su nombre. Escher coge esta teoría matemática y la aplica a grabados importantes en su carrera como Relatividad o Las cascadas. En las que se pone de manifiesto la inspiración matemática en un grabado artístico", relata Giudiceandrea.

La litografía 'Belvedere', 1958. The Escher Foundation Collection

Entre tanta fórmula matemática, solo tuvo un fallo que no supo solventar. Un fallo que, durante años, se convirtió en el quebradero de cabeza de muchos matemáticos: "Son grabados muy difíciles basados en fórmulas muy complicadas que el intenta una y otra vez hasta que al final lo consigue. Su aproximación es intuitiva. Hay uno, La galería de los grabados, en el que él no pudo encontrar la solución y no fue hasta 2003 después cuando un matemático encontró la solución para acabar el grabado que hizo Escher 45 años antes", explica el comisario.

Aún hoy, 45 años después de su muerte, Echer sigue entre nosotros (y no solo por los problemas matemáticos): "Esta influencia la vemos hoy, en películas, en cómics, ilustrando libros científicos, en la alta costura, en anuncios... Aunque la gente no lo sepa estan viendo a Escher en todas partes", resuelve Giudiceandrea. En las películas de Harry Potter, en los cómics de Spiderman, en carátulas de Pink Floyd... Es el legado de este visionario, genio del surrealismo. Una obra que acoge el Palacio de Gaviria, en Madrid, hasta el próximo 25 de junio.

La carátula de 'Yet Another Movie (the live biography volume six)' del grupo Pink Floyd ilustrada por Escher, en 1987. The Escher Foundation Collection

Comentarios