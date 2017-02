Una entrevista de 2007 hunde la defensa de Fillon sobre los trabajos de su mujer

“Nunca he sido la asistente de mi marido ni nada parecido” , afirma Penelope Fillon y añade después “no me he ocupado de la comunicación tampoco” . Son extractos de una antigua entrevista que emite esta noche France2 tv y que contradicen la defensa del candidato de la derecha, François Fillon, quien asegura que ella fue “su colaboradora desde los ochenta” . Durante un mitin esta tarde, Fillon ha vuelto a denunciar una conspiración para “hundirme” y despojar a la derecha de su candidato legítimamente elegido.

Las declaraciones de Penelope forman parte de una entrevista realizada por el dominical británico The Sunday Telegraph en 2007 que iba acompañada de un vídeo. Se realizaron poco después de que su marido François Fillon fuera nombrado primer ministro por el presidente Sarkozy.

Las afirmaciones pasaron desapercibidas entonces, nadie sabía que Penelope cobraba del Parlamento. Los diputados franceses no tenían que declarar los nombres de sus colaboradores. Es a partir de 2013 con la Ley de Transparencia, que promueve el socialista François Hollande, que los parlamentarios deben publicar los nombres de sus asistentes. François Fillon elimina la nomina de su esposa de la Asamblea Nacional en diciembre de 2013, justo un mes antes de que entre en vigor esa obligación.

El documento desempolvado por France 2 y que emite la noche del jueves deja al descubierto de nuevo la falta a la verdad del candidato de la presidencia. Tras insistir que Penelope trabajó para él “desde que fue elegido diputado” hace más de 35 años, también insistió en que el matrimonio sólo tenía una cuenta bancaria, cuando al parecer tienen varias. Respecto de las colaboraciones de sus dos hijos mayores en el Senado, argumentó diciendo que “las hicieron en relación a su cualificación de abogados”. Pero los medios franceses han desvelado que tenían poco más de 20 años y no habían terminado los estudios.

La fiscalía anticorrupción que investiga al matrimonio por presunta malversación de fondos públicos ha ampliado la causa a dos de los hijos de la pareja percibieron 84.000 euros brutos. Todo ello está en marcado en la sospecha de que los empleos fueron ficticios, según las revelaciones de Le Canard enchainé . Por estos supuestos trabajos de los que ni siquiera han encontrado los contratos, Penelope fue remunerada con 831.000 euros por la Asamblea . Cobró además de una revista casi cien mil euros.

Las noticias sobre el escándalo han frenado en seco el trayecto de Fillon en la autopista al Elíseo. El que se presentaba como “transparente y honrado” y presumía respecto ante Nicolas Sarkozy o Alain Juppé de no haber tenido problemas con la Justicia, está comenzando a ser un lastre para su partido. El bloque de Los Republicanos se está resquebrajando. Varios diputados de la derecha piden ante los micrófonos la retirada del candidato que consideran “insostenible”.

En los sondeos de opinión, Fillon ha sido ya superado incluso por el candidato socialista recién elegido en primarias y hasta ahora con un bajo perfil electoral. En las dos últimas encuestas el preferido por los votantes para llegar a la Presidencia en la segunda vuelta es el ex ministro socialista Emmanuel Macron, seguido del candidato del Partido Socialista, Benoit Hamon (PS) y en tercera posición Fillon (LR)

Le Pen y sus frentes judiciales

El caso Fillon podría haber sido el sueño de Marine Le Pen para presentarse ante los franceses como la salvadora irreprochable. Su silencio es más que elocuente. La presidenta del Frente Nacional que gusta hablar de “la casta” y las “élites corruptas” afronta tres investigaciones judiciales en la actualidad.

El más reciente es el pulso que libra con el Parlamento Europeo que le reclama 300.000 euros al haber utilizado el sueldo de colaboradores para financiar su partido. La eurodiputada no reconoce la autoridad de la agencia anti fraude de la UE (Olaf). Marine Le Pen afronta además una investigación judicial por irregularidades en la financiación de la campaña electoral y por haber minusvalorado en su declaración de impuestos su propio patrimonio y el de su padre Jean-Marie.

Comentarios