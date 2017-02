El PSOE ficha a ex de otros partidos y de la Ejecutiva de Sánchez para su ponencia

Más que de los aspirantes a liderar el PSOE, la gestora aspira a que en estos meses previos al 39 Congreso se hable de sus elegidos para redactar las ponencias política y económica del cónclave, cuyos nombres va a dar a conocer este viernes. El objetivo de la dirección provisional socialista es sea este asunto y no la batalla por el liderazgo el que centre el debate, de ahí que insistan en que quieren organizar un debate "serio" y "sin sectarismo" en el que, además de muchos dirigentes y diputados del PSOE afines a la gestora, van a participar ex militantes de otros partidos, independientes procedentes de colectivos sociales y la universidad y ex colaboradores de Pedro Sánchez.

Según informan a la Cadenar SER fuentes socialistas, el PSOE va a contar, entre otros fichajes, con Ignasi Guardans, que militó en Convergencia Democrática de Cataluña hasta 2010; Mónica Melle, de Economistas frente a la Crisis, y Manuel de la Rocha, que fue miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez y fiel al ex secretario general en el comité federal de su dimisión. Es el caso además de Meritxell Batet, que participa en paralelo como representante del PSC en la comisión bilateral que negocia el protocolo de relación de los socialistas catalanes con el PSOE.

Serán el diputado vasco, Eduardo Madina, y el economista José Carlos Díez los encargados de coordinar los dos equipos: el primero el político y el segundo el económico. Partirán del documento base que ya han elaborado por encargo de la gestora dirigentes socialistas de distintas generaciones: veteranos como Ramón Jáuregui y Amparo Varcárcel, y diputados de la actual legislatura como José Andrés Torres Mora e Ignacio Urquizu. Todos ellos van a seguir al frente de distintos grupos de trabajo en los próximos meses, con integrantes de dentro y de fuera del partido. Es más, Madina ha llegado a asegurar que se ha visto "desbordado" por las peticiones para participar en los trabajos de esta ponencia que contará con otros ex altos cargos de los gobiernos socialistas como Inmaculada Rodríguez Piñero o el eurodiputado socialista asturiano, Jonás Fernández.

En el PSOE ya cuentan con un vasto documento político que se aprobó en la Conferencia Política de 2013 pero en el equipo que coordina los trabajos de la ponencia consideran que, desde entonces, los socialistas han "confundido" a sus electores dando bandazos en algunas cuestiones fundamentales como la reforma laboral. Entienden que en este tiempo de derrotas electorales y de profunda crisis interna, hay asuntos que se han "desenfocado" y que los votantes socialistas no tienen clara cuál es la referencia del partido. Esos puntos son los que pretenden detectar en estos meses para redefinirlos con claridad.

Uno de los asuntos en los que quieren centrar el debate los socialistas es en la economía de ciudades, motivo por el que José Carlos Díez ha querido contar con el asesoramiento de alcaldes como el de Ibiza, Sevilla o Córdoba, consejeros económicos y los portavoces económicos del PSOE en el Congreso, como Pedro Saura o Rafael Simancas, que trabaja en la candidatura de Patxi López.

