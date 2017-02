Pablo Iglesias: "Si mi lista no gana, el líder del partido será Errejón"

Tiempos movidos en Podemos, tormentas que parece que llegan a su fin, al menos a su punto más esperado, la Asamblea Ciudadana. Esas tormentas se han llevado por delante a la número 3 de Carolina Bescansa, confundadora del partido, que ayer dejó la dirección. “Lamento su salida”, ha asegurado Pablo Iglesias en ‘Hora 25’. “Me hubiera encantado que estuviera en nuestro equipo, pero respeto su decisión”, ha añadió. Iglesias reconoce que no se han hecho bien las cosas en los últimos meses y asegura que esto cambiará después de la Asamblea. “Necesitamos un Podemos unido y dejar de hablar de nosotros mismos. Todos tenemos responsabilidad, yo el primero”, ha admitido.

Iglesias, sin embargo, espera que la tensión que ha rodeado a la formación morada se despeje tras la votación de la Asamblea Ciudadana. “Las disputas acabarán el lunes 13 de febrero”, ha asegurado Iglesias, que defiende el debate interno aunque reconoce que el partido ha dado una mala imagen. “No hemos sido capaces de debatir donde debíamos debatir, está bien la transparencia, pero hemos sido ingenuos”, ha asegurado el líder de Podemos, que aún así no cree que se hayan alejado de la gente. “El debate interno no ha hecho que nos olvidemos de nuestro trabajo".

El secretario general de Podemos cree que el hecho de que la gente elija entre los distintos modelos de Podemos es saludable y asegura que si gana integrará a los compañeros que queden en minoría, pero también que si sus ideas no cuentan con el apoyo mayoritario no podrá liderar el proyecto. De todos modos, Iglesias defiende que la votación importante es la del Consejo Ciudadanos, donde están las ideas y la dirección política de Podemos. En esta Asamblea, las listas van asociadas a unos documentos y las ideas a unas personas. “La lista que gane será la encabezada por el futuro líder del partido. Si pierdo, en la práctica el líder será Errejón. Sin el respaldo mayoritario no puedes liderar el partido”, ha asegurado.

Iglesias confía en que tras la votación, el futuro de Podemos sea más tranquilo. “Las disputas acabarán el 13 de febrero. Habrá debates, pero tenemos que estar unidos”, ha señalado. “No nacimos para debatir sobre nosotros sino para cambiar cosas y seremos una piña y me esforzaré en que sea así”, ha concluido.

