Naciones Unidas pide a España que no expulse a un menor marroquí

El menor llegó en patera a Lanzarote el pasado 1 de enero portando su documentación original encima, partida de nacimiento y libro de familia con los que podía acreditar que en realidad tiene 16 años y 3 meses. Sin embargo la Fiscalía de Las Palmas ordenó que se le practicaran las pruebas y decretó la mayoría de edad y el juzgado le abrió orden de expulsión.

A los pocos días fue trasladado desde Gran Canaria al CIE de Aluche en Madrid donde le habían comunicado que su expulsión está prevista para este viernes 3 de febrero. La ONG Pueblos Unidos está intentando defender los derechos del menor, al no se puede expulsar según la legislación española, y por ello ha pedido amparo al Defensor del Pueblo y al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que es el que hoy ha pedido al Estado español que paralice la expulsión a través de una carta del Alto Comisionado de Derechos Humanos con sede en Ginebra.

La ONU pide que no se produzca la devolución

Según esa novedosa comunicación de la ONU, a la que ha tenido acceso la SER se pide que el chico sea llevado a los servicios sociales adecuados y que no se produzca esa devolución. “A nosotros y a otras organizaciones nos llama muchísimo la atención que una certificación de nacimiento expedida válidamente por un Estado con el que además España tiene suscritos convenios internacionales relacionados con el reconocimiento de su documento no le conceda valor a estos documentos tan importantes para la vida de una persona como es su propia partida nacimiento” denuncia Santiago Yerga, abogado de Pueblos Unidos que está intentado evitar la expulsión del menor.

Según la ONG que lleva años asistiendo a migrantes dentro del CIE de Madrid este caso vuelve a poner en evidencia los errores que se cometen a la hora de determinar la edad de estos menores causándoles un perjuicio grave, “pensamos que la prueba de determinación de la edad demuestra una vez más que no son lo suficientemente idónea como para adjudicar una edad a una persona recién llegada España“ afirma Yerga.

“El posicionamiento que ha tomado el Comité del Niño de Naciones Unidas frente a España, solicitando en primer lugar la puesta a disposición de los Servicios de Protección del Menor de este chico, supone una novedad especialmente importante va a permitir que por parte de Naciones Unidas se compruebe si efectivamente los procedimientos de identificación y determinación de la edad reúnen los estándares mínimos” así valora el letrado la novedosa comunicación de Naciones Unidas que se pronuncia sobre este caso particular y que además pide al gobierno español que no lleve a cabo la devolución del menor a Marruecos.

“Creemos que esta novedad conduce algo que ya por parte de Pueblos Unidos y del Servicio Jesuita a Migrantes se ha puesto de relieve en sus sucesivos informes en relación con los centros de internamiento en el sentido de que los procedimientos de determinación de la edad y especialmente en el ámbito del litoral costero español deja bastante que desear y produce situaciones indeseadas como la presencia de menores en centros de internamiento” afirma Yerga.

Según Pueblos Unidos, el Defensor del Pueblo se ha dirigido también a la Policía durante esta mañana pidiendo la paralización de la expulsión.

Interior mantiene los planes para su expulsión “pero no será mañana”

La Cadena Ser se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para conocer su valoración sobre esta comunicación de la ONU. Fuentes del departamento que dirige Zoido aseguran que “de momento no se le va a expulsar mañana. Hay dos decretos de la Fiscalía provincial de Las Palmas que determinan que tiene la mayoría de edad, eso es lo que tiene efecto jurídico y no la carta de recomendación de la ONU” por lo que aseguran estas fuentes ministeriales que se mantienen los planes de la Policía Nacional de proceder a la expulsión del joven marroquí, aunque no precisan la fecha.

“Ante la presentación de la documentación de este hombre la Fiscalía dijo que se remite a la decisión anterior, es decir que insiste en que es mayor de edad. Ateniéndonos a efectos jurídicos seguimos las directrices de la fiscalía” insisten estas fuentes del Ministerio del Interior.

