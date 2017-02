Carlota Corredera, sobre 'Gran Hermano': "La sombra de Mercedes Milá es alargada"

El público ha descubierto a Carlota Corredera hace relativamente poco. Sin embargo, la presentadora de moda lleva muchos años dedicada a entretener a la audiencia…desde las sombras.

La periodista ha llevado la batuta en programas tan conocidos como TNT, Hormigas blancas, Sálvame Diario o Deluxe. Sin embargo fue su debut en las tardes de Telecinco, ya frente a las cámaras, cuando la audiencia empatizo con ella rápidamente.

Estoy hasta en la sopa y espero que siga siendo así

Hace poco más de un año que Carlota Corredera se ha convertido en una imprescindible de la pequeña pantalla, pero para ella ha sido tiempo suficiente para dominar el show en 'Sálvame' y de paso llevarse a casa algún que otro prime time gracias a Las Campos. Ahora, la de Fuencarral le ha confiado Cámbiame, excusa que hemos aprovechado en Cadena SER para charlar con ella sobre todo lo que la vincula al universo Mediaset.

¿Cómo ha sido esta primera toma de contacto con 'Cámbiame'?

Cada día que pasa me siento más cómoda. Cualquiera que se moleste en ver el programa se dará cuenta de que mi primer día en 'Cámbiame' fue complicado pero ahora hay mucha complicidad.

¿Fue la ausencia de Marta Torné lo que trastocó a los coaches [Pelayo, Cristina y Natalia] en tu debut?



Más que tensión diría que Pelayo, Cristina y Natalia estaban tristes. En ese momento la echaron de menos, pero ahora mismo me lo están poniendo muy fácil y estoy a gusto.

Solo hace falta echarle el ojo a un programa de 'Cámbiame' para darse cuenta de que tienes más protagonismo del que tenía Marta Torné. ¿Por qué?

Marta ha hecho su 'Cámbiame' y yo estoy intentando hacer el mío ahora. Quiero que el público note mi presencia y sepa que ahora el programa lo presento yo. No me gustaría estar en 'Cámbiame'. Eso sí, no quiero pasar por alto que los coaches tienen mucho peso, sin olvidar que los verdaderos protagonistas son aquellos que buscan un cambio.

En Sálvame somos unos titiriteros y el día que nos tengamos que ir recogeremos nuestra lona y la montaremos en otro lugar para seguir entreteniendo

¿Por qué 'Cámbiame'?

Todo son pasos en mi carrera. Presento desde hace poco más de un año y no puedo pedir más. La gente dice que estoy hasta en la sopa y espero que siga siendo así porque eso significa que estoy trabajando.

¿No te gustaría presentar un formato nuevo hecho a tu medida?

Espero que el siguiente proyecto sí que esté pensado para mí.



¿Qué tipo de programa te gustaría hacer?

No tengo un programa soñado, pero me encantaría hacer uno de entrevistas porque es el género en el que me siento más cómoda. Soy muy charlatana, pero también me gusta escuchar.

'Sálvame' es otro de los espacios que presentas exporádicamente, espacio que además está teniendo más idas que venidas en los últimos meses. ¿A qué atribuís desde La Fábrica de la Tele [productora] esta "época oscura"?

He sido directora de 'Sálvame Deluxe' durante más de 3 años y hemos vivido momentos complicados, pero también momentos de gloria. Tanto 'Sálvame Diario' como 'Deluxe' son programas que llevan ocho años en parrilla y es normal que sufran un cierto desgaste. Aun así hay argumentos y datos que certifican que 'Sálvame' no ha tirado la toalla.

¿Pero hay miedo?

Quiero que el público note mi presencia y sepa que ahora 'Cámbiame' lo presento yo

A todos los que trabajamos en televisión nos da miedo que nuestro programa acabe. En 'Sálvame' vamos a pelear para durar mucho más, aunque somos conscientes de que el público es el que manda. Nosotros somos unos titiriteros y el día que nos tengamos que ir recogeremos nuestra lona y la montaremos en otro lugar para seguir entreteniendo a la gente.

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a 'Sálvame' tras presentar la última edición de 'Gran Hermano'. ¿Crees que está al 100%?

Jorge está en plena forma y me parece muy injusto lo que ha pasado con él. No se puede echar la culpa a un presentador cuando un programa no va como todo el mundo espera.

¿Consideras que 'Gran Hermano 17' ha sido un fracaso?

Nadie puede decir que la última edición de 'Gran Hermano' haya sido un fracaso. Es indudable que no ha sido la edición más vista, pero tampoco ha sido la peor.

¿Por qué no ha funcionado como se esperaba?

'Gran Hermano' es un formato en el que los concursantes entran cada vez más resabidos. Por eso mismo me parece muy injusto que se cargue contra Jorge porque no lo ha tenido nada fácil. La sombra de Mercedes Milá es alargada hubiera sido Jorge o hubiera sido otro presentador.

