Simeone: "No tengo información oficial sobre Lucas Hernández"

Simeone no se ha querido pronunciar sobre la situación que vive el defensa Lucas Hernández, detenido este viernes en su domicilio de Las Rozas (Madrid) por supuestos malos tratos a su pareja. "No tengo información oficial de lo que ha pasado. Me parece apresurado dar una opinión de algo de lo que no tengo información oficial", ha recalcado.

El técnico ha evitado en todo momento pronunciarse sobre el caso aludiendo a esta falta de información "oficial". En función de ese argumento, no ha querido comentar ni sus sensaciones ni la de una plantilla que se ha ejercitado esta mañana de cara al partido de Liga del sábado ante el Leganés en el Vicente Calderón. "Hemos leído y escuchado informaciones no oficiales. No podemos comentar más", ha insistido.

Hernández fue arrestado esta madrugada por la Policía Local y trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde ha permanecido toda la noche. Su novia, por su parte, ha sido ingresada en un hospital. El jugador está siendo sometido a un juicio rápido este viernes.

ATLÉTICO | Entreno a pocos kilómetros del juzgado en el que Lucas comparece tras ser detenido por presunto maltrato. Vía @PedroFullanaSER pic.twitter.com/ROeUg0OaTj — SER Deportivos (@SERDeportivos) 3 de febrero de 2017

En busca de la regularidad

Sobre la situación del equipo, ha manifestado su deseo de que el equipo empiece a parecerse más al de la segunda parte del encuentro de ida de las semifinales de la Copa ante el Barcelona. A su juicio, ese encuentro demostró lo que le viene pasando al Atlético, que es un equipo con "dos caras".

Pero el técnico quiere que a partir de ahora se repita la imagen de la segunda mitad, "con esos pasajes de intensidad, de valentía, de sumar gente en el campo rival, de buenos movimientos ofensivos para dar visión de juego a los centrocampistas...". Simeone ha confiado en que el equipo vuelva a hacer todo eso y lo consiga con "regularidad" para poder conseguir el objetivo del club: entrar en la Champions.

