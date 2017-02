Las viviendas para refugiados de Ikea logran el premio al mejor diseño de 2016

Ikea se ha impuesto recientemente en la categoría de arquitectura de los prestigiosos 'Beazley Design Awards' a otros proyectos como la ampliación de la Tate Modern o al edificio triangular 57 West gracias a Better Shelter, la vivienda diseñada para los refugiados.

El proyecto, ideado en 2013 a partir de la colaboración de la Fundación IKEA, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la organización social Better Shelter era, desde hace varios meses, la gran favorita a llevarse este galardón después de que el refugio pasara a formar parte de la colección permanente del MOMA de Nueva York.

Refugios que se convierten en viviendas temporales

Los diseñadores de Better Shelter idearon una vivienda de 17,5 metros cuadrados, modular y de chapa metálica (también puede ser construida a partir de otros materiales), que cumpliera las funciones de una vivienda temporal de emergencia. El objetivo de los desarrolladores de la idea era el de crear un refugio digno y seguro para todos aquellos desplazados por las guerras o los desastres naturales.

La vivienda se puede montar en cuatro horas (tan solo está compuesta por 68 piezas) y tiene capacidad para acoger hasta cinco personas. Dado que tanto el acceso a una fuente de energía y la seguridad de sus pertenencias son dos de los puntos clave para las personas que han perdido su hogar, estas viviendas cuentan con una puerta que se puede cerrar con llave y un panel solar en el techo capaz de alimentar una lámpara que incorpora la vivienda e incluso una toma de USB, con los que los refugiados podrán cargar su teléfono móvil.

Una vivienda que llega en cajas de cartón

Como el resto de productos de Ikea, el refugio de emergencia llega en dos cajas planas de cartón, de 80 kilogramos cada una, que contienen, además de las 68 piezas de las que está compuesta la vivienda, las diferentes herramientas para poder construirla.

La vivienda llegará en dos cajas planas de 80 kilogramos cada una. / Better Shelter

Se estima que actualmente hay cerca de 30.000 refugios en uso en diversas partes del mundo. Durante la fase de prototipo de Better Shelter, familias de refugiados de países como Irak, Etiopía o el Líbano probaron esta vivienda de carácter residencial. No obstante, estos refugios de carácter temporal, que han sido habilitados por Acnur, también han sido utilizados como centros sanitarios en países como Grecia, Irak, Chad, Serbia y Djibouti.

Las viviendas, equipadas con mobiliario como camas y colchones, todos ellos de Ikea, tienen un coste de 1.200 euros. En octubre de 2016, el cantón de Argovia, en el norte de Suiza, compraba 200 albergues prefabricados con el objetivo de encontrar una solución rápida y eficaz para que los 300 solicitantes de asilo tuvieran un lugar donde pasar el invierno.

Prototipos de Better Shelter en Etiopía. / Ikea Foundation

La consejera del cantón Susanne Hochuli aseguraba que Better Shelter era un gran proyecto: "Es un precio razonable por un albergue que no pretende ser a largo plazo, pero que sí representa una alternativa a las tiendas de campaña hasta que se puedan conseguir más edificios".

En definitiva, Better Shelter destaca como una gran alternativa a las tiendas de campaña e incluso puede solucionar a corto plazo las peticiones de asilo de refugiados. No obstante, no es más que un parche temporal, por lo que, las viviendas para refugiados no pueden considerarse como la solución a la crisis puesto que hay muchos más factores que tener en cuenta para poder solventar este problema.

