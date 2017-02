Jémez: "Lo mínimo que se le debe pedir a un árbitro es que tenga respeto"

Paco Jémez, actual técnico del Cruz Azul de México, volvió a empatar, esta vez contra el Querétaro (1-1), y ya encadena seis partidos sin conseguir la victoria. Pese al dominio de su equipo en este último encuentro, el entrenador español está siendo cuestionado por los medios mexicanos. "¿Y la magia de Jémez?", reza alguno de los titulares.

Ante los últimos resultados, Jémez se mostró cabreado en rueda de prensa: "Siempre he buscado las cosas por merecimiento, yo cuando veo los jugadores que dicen que el árbitro ha dicho cosas que no debería haber dicho. Pedir respeto me parece... si nosotros cuando les faltamos el respeto enseguida tarjeta amarilla o tarjeta roja y a la calle".

"Lo mínimo que se le debe pedir a un árbitro es que tenga respeto y que sepa aguantar la situación. Es verdad que un jugador puede perder un poco la cabeza, un árbitro no la puede perder en ningún momento sino te tienes que dedicar a otra cosa", añadió.

Además, Jémez destacó que "esto no lo he visto en ningún sitio y he visto fútbol de muchísimos países y fútbol de muchas categorías y lo que he visto aquí... hoy por ejemplo...". "No estoy valorando la labor del árbitro en cuanto a lo que ha hecho en el partido, eso no entra", continuó para concluir con un: "El fútbol es así de ingrato y cabrón".

