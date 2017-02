Las posibles fechas para el Celta - Real Madrid

Real Madrid y Celta de Vigo tienen un serio problema tras la suspensión del encuentro de este domingo. Las competiciones europeas, la Liga y los partidos de selecciones han propiciado un calendario prácticamente inaccesible.

Dejando de lado los fines de semana, en los cuáles siempre habrá jornadas de Liga o partidos de la Selección, es evidente que el encuentro deberá disputarse entre semana.

El equipo de Zidane tiene libre el 14, 15 y 16 de marzo, pero debería esperar a que el Celta cayera eliminado ante el Schakhtar Donestk para que esas fechas estuvieran disponibles para los de Berizzo.

Si los gallegos y los madrileños acceden a cuartos de final de sus respectivas competiciones, el partido sólo se podría disputar si ambos caen eliminados. Si tuvieran la fortuna de llegar a la final de la Champions y de la Europa League, las únicas fechas disponibles serían el 16, 17 o 18 de mayo, justo antes de la última jornada de Liga.

No obstante, hay que decir que LaLiga tiene por costumbre disputar las dos últimas jornadas en horario unificado, por lo que quizás la fecha tampoco estaría disponible al jugarse entre la penúltima y la última jornada. A no ser que Celta o Real Madrid no se jugasen nada en la competición liguera.

Otra opción sería que la Federación aceptase la solicitud del Deportivo Alavés de retrasar la vuelta de semifinales de Copa del próximo miércoles y aprovechar esa fecha para jugar el encuentro.

