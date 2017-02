Le Pen insta a los franceses a recuperar la soberanía total y salir de la UE / /

Marine Le Pen ha exhortado en Lyon a los franceses a recuperar "las cuatro soberanías, económica, monetaria, legislativa y territorial" para lo que consultará a los franceses nada más convertirse en presidenta. "Si la UE no se somete, pediré a los franceses que voten para liberarse de esa pesadilla y ganar la libertad".

La candidata ultraderechista a la que las encuestas auguran el paso a la segunda vuelta, ha reunido más de 3.000 personas en el palacio de Congresos de Lyon y algunos cientos más que se quedaron fuera.

Le Pen quiere acabar con el orden establecido tras la segunda guerra mundial y está convencida que tras el triunfo del Brexit y la llegada de Donald Trump, será ella la que alcance el poder en la segunda economía del euro.

Le Pen no defrauda a los que quieren escuchar hablar de patria, la francesa, claro frente a la globalización y todos los males de ésta. "Afrontamos una globalización financiera y una islámica", ha advertido. La dirigente ultraderechista de 48 anos ha arremetido contra la UE y el euro, que en su opinión produce paro de masas, directivas ineptas, nos manda miles millones de migrantes (la sala emite un bronco uhhhh).

La UE "es un fracaso", insiste Le Pen. "No ha cumplido ninguna de sus promesas, ni sobre la prosperidad y ni sobre las seguridad. Es un sistema que nos encadena y nos arruina y por eso, seis meses después de llegar al Elíseo Le Pen lanzaría un referéndum para renegociar, junto a otros socios que lo desean, dice ella, la recuperación de las "las cuatro soberanías, económica, monetaria, legislativa y territorial para recuperar la libertad".

La que se autodenomina "candidata del pueblo" propone a sus seguidores "devolver al orden" a Francia en cinco años. Lo que para ella también significa salir de la OTAN. Cambiará la constitución, también con un referéndum, para introducir la "prioridad nacional", tanto para el empleo como para las empresas a las que protegerá del la "especulación extranjera".

La candidata que afronta tres investigaciones judiciales por fraude fiscal y financiación irregular de campana, además de un litigio en el Parlamento Europeo, gusta sin embargo hablar de "las élites y la casta" como si ella no perteneciera a ellas.

Los votantes de Le Pen

Los mítines de Le Pen son una buena ocasión para recaudar dinero para una formación en graves dificultades de financiación porque como reconoce marine <le pen "los bancos franceses no les prestan dinero". En una mesa se venden fotografías de los líderes: "oferta especial 5 euros en lugar de 10 euros". Encontramos a la presidenta del FN en un caballo blanco, con un pájaro...La que tiene más éxito es una de las dos dos mujeres no siempre tan bien avenidas, Marine y su sobrina Marion. El polémico patriarca de los Le Pen, Jean.Marie ha desaparecido de las fotos.

Al lado está el joven Tristan, de 18 anos que se presenta como 'franco–alemán' de Stuttgart. "Soy de las juventudes de AfD ( Alternativa para Alemania") pero vengo mucho a Francia. Creo que el partido alemán tiene que aprender mucho del FN, sobre todo ser más contundente contra el euro y la UE. No tiene miedo a las fronteras ni los cambios de moneda. Es cuestión de acostumbrarse, dice.

Ludovico, en la cuarentena, es francés hijo de italianos que emigraron a Francia tras la segunda guerra mundial. "Como hijo de inmigrantes no tengo nada en contra de ellos", pero cree que la UE es "demasiado grande y quizá debería retroceder a doce miembros". Es bombero de la region de Burdeos y vota FN porque considera que es el único partido que no va a eliminar funcionarios si llega al poder. Ludovico ha sido sindicalista de la CGT, el sindicato más izquierdista de Francia . Decepcionado con ellos voto luego a Sarkozy y "visto lo que ha hecho el partido Socialista y Hollande" me he metido en el FN".

