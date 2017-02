Fillon se disculpa por un "error ético" y sigue en la carrera por la presidencia de Francia

François Fillon, candidato conservador a la presidencia de Francia, no se va a retirar, por ahora. Insiste en que no cometió ninguna ilegalidad contratando a su mujer y dos de sus hijos como asistentes parlamentarios. Pero considera que fue “un error desde el punto de vista ético” por lo que pide “disculpas a los franceses”. Ha admitido “imprecisiones” en sus respuestas a los medios “porque el caso me cayó como un trueno”.

"El primer paso en política es reconocer los errores: colaborar con la familia en política ya no es algo aceptable para los franceses (...). Fue un error, lo siento profundamente y presento mis excusas a los franceses”, ha manifestado en una muy esperada comparecencia.

Pese a ello continuará en la carrera presidencial. “Nada me hará cambiar de idea, soy el candidato de la derecha a la presidencia de Francia”. Lo ha dicho durante la rueda de prensa convocada esta tarde para dar explicaciones tras el escándalo que ha provocado la desafección de muchos de sus seguidores más próximos y la caída en picado de la intención de voto. Hasta el punto que los sondeos no le incluyen ya en la segunda vuelta del 7 de mayo. Ponen por delante a la ultraderechista Marine Le Pen y al ex ministro Emmanuel Macron. Incluso el candidato del Partido Socialista, Benoi Hamón, le ha superado en intención de voto en los últimos días

Fillon no va a devolver el dinero. ¿Por qué debería devolver el dinero que ha ganado mi esposa de manera legitima?, ha respondido a un periodista. El salario de Penelop “ estuvo totalmente justificado” y ha enumerado las muchas tareas que hizo para él desde coger el teléfono y leer y responder el correo hasta recibir a personas en su nombre, ha añadido . No ha desmentido la suma de 900.000 euros brutos en 15 años que reveló Le Canard enchaîné hace 15 días.

Pero el aspirante al Elíseo hace otras cuentas. “Ella ganó 3.677 euros mensuales netos durante 15 años, una remuneración totalmente justificada para una persona licenciada en derecho y letras”, pero que su tarea la ha llevado a cabo “con total discreción”, ha respondido.

El ganador de las primarias de la derecha ha admitido que ha tardado en disculparse y cometió “imprecisiones” en las dos últimas semanas al indicar las tareas realizada por Penelop. Porque ella insistió ( en varias entrevistas) en que no se había implicado en política y desde cuándo trabajaba como sitente. Fillon declaró en tv que en el 97 ,pero la prensa ha revelado que empezó en el 88 y dijo que solo tenían una sola cuenta bancaria, pero hoy reconoció que tenían una decena, pero en un mismo banco. Había dicho que contrató a sus hijos como asistentes en el Senado “por su competencia como abogados”, pero resulta que sólo eran estudiantes entonces.

No ha respondido a las nuevas revelaciones periodísticas que le ponen todavía más contra las cuerdas. Uno de los hijos remunerado por el Senado en 2007 habría trabajado en realidad para la campaña del presidente Sarkozy y su hija le habría ayudado a redactar el libro que escribió. Lo habría confesado a la Fiscalía Anticorrupción el propio Fillon, según publica este lunes el vespertino Le Monde.

Se investiga además si hubo tráfico de influencias con el dueño de la revista donde supuestamente colaboró su esposa Penelop. Marc Ladreit de Lacharrière, propietario de la publicación “Revue des deux mondes” obtuvo la “Gran cruz de la legión de Honor”, la máxima condecoración del estado francés, mientras Fillon era primer ministro .

La victoria, en la mano

La derecha francesa creía tener la victoria de las presidenciales en la mano. Todos los sondeos lo presagiaban de manera clara hasta que estalló el caso Fillongate. El aspirante al Elíseo, ganador neto de las primarias se presentaba como adalid de la transparencia y de conducta intachable. Las revelaciones de Le Canard produjeron un terremoto en la política francesa. “Me considero legitimado” para seguir porque dice estar seguro que la Justicia no le condenará.

Todos los analistas coinciden en la pésima gestión del incidente, lo que demuestra también el amateurismo de alguien que quiere ser jefe del Estado de Francia. Hasta el 2013 (cambió con la ley de transparencia impulsada por Hollande) no era obligatorio declarar los nombres de los asistentes. Pero parece ingenuo pensar que un candidato a la presidencia de un país democrático no va a ser sometido a la lupa de los medios de comunicación

Quince días después de estallar el Fillongate, con nuevas detalles periodísticas a diario sobre su pasado, el aspirante al Elíseo se ha convertido en una carga para Los Republicanos (LR) y para el centro. Varios editorialistas de Le Figaro, el más influyente y preferido en los bancos conservadores, han sugerido que el “golpe de Estado” que denuncia Fillon de la izquierda, ha sido preparado en realidad “desde dentro”, es decir en sus propias filas de LR.

El que fuera primer ministro de Sarkozy tiene más enemigos de lo que él pensaba. Mañana Fillon reunirá al “comité político”, una nueva estructura en la que ha incluido a jóvenes del partido

