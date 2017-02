Iglesias y Errejón discrepan sobre la existencia de "una camarilla" en torno al líder

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho este lunes en RNE que siente "lástima" cuando se habla del exsecretario general de Podemos de Madrid y uno de los fundadores de Podemos, Luis Alegre, por apuntar a un "grupo de conspiradores" en torno al líder y no por ser "uno de los filósofos más brillantes de este país". Alegre, fundador de Podemos y exsecretario general de Madrid, publicó este fin de semana un artículo en Eldiario.es donde denunciaba la existencia de un "grupo de conspiradores" en torno a Iglesias entre los que citaba a Irene Montero, Rafael Mayoral y Juanma del Olmo, entre otros, dispuestos a "destruirlo todo con tal de no perder su condición de cortesanos".

Errejón reconoce la existencia de "un grupo" que no lo quiere cerca de Iglesias

Precisamente este lunes Íñigo Errejón se ha mostrado convencido, en una entrevista en Radiocable, de que "una parte del entorno" del secretario general no le quiere en "posiciones tan relevantes" como la actual, al frente de la secretaría política. El domingo, en una entrevista en La Sexta acusaba a los colaboradores más cercanos del secretario general de "sembrar cizaña" pero evitaba citar nombres concretos. "De mi boca no va a salir una palabra contra un compañero". No obstante, sobre os nombres mencionados en el texto de Alegre, Errejón recordaba que desde ese sector se promovió una campaña en redes sociales contra él en Nochebuena. "No hay forma más clara ni más nítida de dar un toque de advertencia", decía.

Comentarios