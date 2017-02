El PP recurre hoy ante el Tribunal Constitucional la ‘Ley AntiBarberá’

En octubre, se aprobó la ley valenciana que permite revocar la designación de senadores territoriales por pérdida de confianza o por provocar el desprestigio de sus instituciones. En aquel momento, Rita Barberá estaba en el punto de mira, investigada por presunto blanqueo de capitales. Podemos llevó esta modificación a Les Corts y, finalmente, salió adelante con los votos en contra de los populares.

Por entonces, sólo Cristina Cifuentes, abogó por hacer lo mismo. La presidenta de la Comunidad de Madrid pidió a la exalcadesa valenciana que dejara su escaño, mostrándose partidaria de emprender una modificación legislativa para profundizar en la regeneración democrática.

Hoy, cuatro meses después de todo aquello, los populares presentan un recurso de inconstitucionalidad. Hace unos días el senador Pedro Agramunt anunció la iniciativa como "un acto de desagravio" a Barberá, quien pasó al Grupo Mixto tras darse de baja en el PP a instancias de la dirección nacional de su partido.

Pero los conservadores aseguran que no es sólo por honrar su memoria. Sostienen que lo que quieren es que se cumpla la ley porque son los ciudadanos quienes deben decidir si alguien no merece estar en un cargo público. Recuerdan que no se puede vulnerar "el desempeño de un derecho fundamental" y, además, les viene bien para protegerse de cara al futuro al evitar así posibles persecuciones políticas.

El anuncio del recurso se hará a lo largo de esta mañana. Primero el consejo de dirección del Grupo Popular se reunirá con la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig quien comparecerá junto al portavoz, Rafael Hernando. Después está previsto que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acuda al Senado. Y, ya por la tarde, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría asistirá a la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.

