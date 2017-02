España vacuna en exceso contra la meningitis B

Una prescripción excesiva y no justificada desde el punto de vista médico es la razón de que la vacuna de la meningitis B no se encuentre en las farmacias españolas. El problema de desabastecimiento, nos dicen las fuentes consultadas, no solo afecta a nuestro país, empieza a ser ya un problema global. El doctor Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, explica que esta es una vacuna de compleja elaboración de la que los laboratorios GSK pueden producir poco más de 10 millones de unidades a nivel mundial. Solo España consume entre el 17 y el 20 % de esa producción.

La vacuna de la meningitis B no está incluida en el calendario de la sanidad pública, se compra en farmacias tras la prescripción del pediatra. Según el doctor Rojas García lo razonable sería que la prescripción, de hacerse, fuera solo para lactantes pero se está administrando en exceso a la población de niños entre 2 y

10 años y de forma muy elevada en los mayores de 10. Entiendo, señala el doctor García Rojas, que los padres y los médicos intentan que los niños estén protegidos frente a todo pero debemos ser conscientes y valorar cuál es el nivel de riesgo. Si ese nivel es muy remoto deberíamos enfocar el tema de otra forma.

En estos momentos en España también hay problemas de abastecimiento de la vacuna del tétanos porque Los laboratorios, Diftavax y Ditanrix, han suspendido su producción. Sanidad trabaja para traer unidades desde otros países. La escasez de dosis del tétanos ha obligado a algunas Comunidades Autónomas, como la de Madrid, a tomar medidas para que se priorice su uso en algunos colectivos.

La Sociedad Española de Vacunología apunta también problemas de abastecimiento con la vacuna de la hepatitis A. En este caso no lo consideran un problema ya que hay alternativas disponibles y se trata de una vacuna que solo se administra cuando se tiene que viajar a algunos países o a trabajadores de determinados ámbitos laborales.

