David Beriain: "En 'Clandestino' hubo momentos en los que cualquiera podía pegarnos un tiro"

David Beriain vuelve a DMAX y lo hace con una nueva temporada de Clandestino. El periodista se sumerge ahora en el cártel de la droga más famoso del mundo y explora un turbulento rincón en el que violencia pandillera predomina como forma de vida.

En Cadena SER hablamos largo y tendido con Beriain de la nueva temporada de Clandestino, que se estrena este lunes a las 22:30 horas.

¿Por qué la audiencia debe ver la nueva temporada de 'Clandestino'?

Algunos periodistas son mejores que yo, pero la diferencia es que alguien ha creído en mí

Primero vamos a conocer el Cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa del mundo. Después la audiencia será testigo de cómo se está viviendo una auténtica guerra en el Salvador. La violencia de las pandillas han llegado a un nivel demasiado alto y las instituciones están desbordadas. Eso hace que muchos inicien el camino sin retorno de la venganza.

¿Cómo os preparáis para abordar estas problemáticas?

Es un proceso largo en el que te dejas la piel. Principalmente intentamos elegir temas que nos apasionen porque, como dice el cineasta J.J. Bayona: 'nunca intentes hacer una película en la que no sientas que se te va la vida'. El camino está lleno de obstáculos y es fácil caer en cualquiera de ellos. Solo el amor por la historia te lleva hasta el final y en mi caso tengo un equipo enamorado de las historias.

No tiene que haber sido nada fácil desarrollar un programa como el del Cártel de Sinaloa...

Cuando decidimos hacer este programa, Chapo Guzmán, el conocido narcotraficante mexicano, se había escapado de la cárcel. Fue entonces cuando nos planteamos seriamente llegar hasta él. Sin embargo, justo antes de iniciar nuestro viaje lo capturaron, lo que complicó nuestra historia todavía más.

Los propios habitantes de Sinaloa nos dijeron que todo hubiera sido más fácil si hubiera 'el Señor' hubiera estado allí. Así se le conoce... No tuvimos suerte y nos sumergimos en el Cártel de Sinalao en medio de un 'Juego de tronos' por ocupar el hueco de Chapo Guzmán.

David Beriain en el Cártel de Sinalao / DMAX

¿Cuál ha sido el momento más complicado de esta temporada de 'Clandestino'?

Hubo momentos realmente tensos en los que, si las entrevistas se torcían, cualquiera hubiera podido pegarnos un tiro fácilmente. Por ejemplo: intentamos explicarle nuestro trabajo a un narco y, después de todo, al final nos dijo: 'Usted está aquí porque le ha traído un contacto local y sobre él recae la responsabilidad si salgo perjudicado en esto. Quiero que entienda que esto es un juego y usted, periodista, se está echando sobre los hombros la vida de una persona'.

¿Merece la pena llegar hasta ciertos límites por sacar adelante este tipo de reportajes?

El periodismo trata de contar historias. Tiene que quedar claro que nosotros no somos víctimas. Elegimos ir a esos lugares y contar la historia de aquellos que a veces no tiene otra opción más que vivirla. Somos unos curiosos de la naturaleza humana.

Hablabas de un retrato fidedigno de la realidad, ¿crees que la serie 'Narcos', a pesar de estar basada en hechos reales, es una fotografía del narcotráfico?

He visto la serie, pero no viví en la época de Pablo Escobar. Desde luego es bueno que se hable de estas cosas. Pensamos que al no hablar de ciertos temas hay cosas que van a dejar de suceder y eso es un tremendo error.

Hay momentos realmente tensos en los que las entrevistas se tuercen y cualquiera puede pegarte un tiro

¿Hay alguna historia que no te atrevas a contar?

Hay muchas historias que no me atrevo a contar porque soy un cobarde. Siempre he tenido la 'espinita' clavada por no haber contado una buena historia sobre lo que pasaba en mi tierra. Supongo que tuvieron que venir otros de fuera para contarla con más objetividad.

¿Qué se necesita para hacer 'Clandestino'?

Este país está lleno de buenos periodistas, algunos son mejores que yo, pero la diferencia es que alguien ha creído en mí lo suficiente como para darme la posibilidad de hacer esta historia.

Comentarios