Llega la revolucionaria inyección anticonceptiva para hombres

El preservativo y la vasectomía son los dos métodos más populares entre los hombres para controlar la natalidad. Pese a que las mujeres cuentan con un gran número de métodos anticonceptivos, tales como el preservativo femenino, la píldora anticonceptiva o el DIU, entre otros, los varones no tienen a su disposición más que un par de métodos para evitar embarazos.

Hasta la fecha se han detenido varios estudios anticonceptivos hormonados en hombres debido a los efectos secundarios de los mismos. No obstante, un nuevo fármaco, probado durante un año de manera efectiva en monos, abre la puerta a un nuevo método para controlar la natalidad entre los hombres.

Vasagel, la inyección anticonceptiva

El anticonceptivo 'Vasagel', desarrollado por la organización sin ánimo de lucro 'Fundación Parsemus', es un hidrogel polímero no hormonal reversible que bloquea la salida del esperma. Este fármaco es introducido, a partir de una pequeña inyección, en los conductos deferentes del hombre, que son los tubos musculares que conectan el epidídimo con los conductos evacuatorios.

Se trata por lo tanto de una inyección con efectos muy parecidos a la vasectomía pero que se puede revertir sin la necesidad de pasar por quirófano. En la actualidad, la vasectomía también se puede revertir a través de una vasovasostomía, una intervención quirúrgica mediante la que se recanalizan los conductos deferentes con el objetivo de recuperar la fertilidad.

Empezará a probarse en hombres en 2018

La directora de la Fundación Parsemos Elaine Lissner ha asegurado que ya han probado el fármaco en varios modelos de animales: "Hemos estudiado Vasalgel en varios modelos de animales y encontramos que lo toleraron sin efectos secundarios a la largo plazo. De esta forma podemos decir que estamos ante algo más parecido a una vasectomía que a una píldora".

Tras demostrar su efectividad en animales, el estudio publicado esta semana en la revista Basic and Clinical Andrology explica que Vasagel pasará a ser probado en humanos, en caso de que todo salga según lo previsto, en 2018. Pese a que hasta la fecha se han llevado a cabo varios estudios que giran en torno a estas famosas inyecciones, a día de hoy no se ha creado una que no suponga efectos secundarios en varones. Por lo tanto, este nuevo fármaco podría suponer un antes y un después en materia de métodos para controlar la natalidad.

