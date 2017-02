El Juez Robart pone contra las cuerdas a Trump

Esta orden ejecutiva se ha dado de bruces con un autentico muro judicial, con empresas, estados e individuos particulares uniéndose en demandas contra la medida, que consideran perjudicial para el interés de Estados Unidos y contraria a las costumbres usos e historia norteamericana.

Además de las demandas particulares, hay varias de los propios sistemas judiciales de los estados que han conseguido poner en suspenso la ley migratoria de Trump. La más significativa es la de un juez del estado de Washington que consiguió paralizar la ley y la de la Corte de Apelaciones del noveno circuito con sede en San Francisco que ha negado la petición del departamento de justicia del gobierno Trump que pedía anular la decisión del juez de Washington, el famoso juez Robart. Hoy esa corte tiene que escuchar los alegatos de las dos partes de porque el veto a las visas a los migrantes es o no necesario.

El juez de Washington, Magistrado Robart, ordenó la suspensión en todo el país de la aplicación de la orden ejecutiva de Trump, al considerar que no hay razones de peso por la que los ciudadanos de los 7 países nombrados por la Casa Blanca, representen un peligro real o especial. Esto es lo que dice el juez Robart de Washington, pero el mismo día un juez de Massachusetts decidió a favor del gobierno. Así pues, ha sido necesario que el noveno circulito de la corte de Apelaciones con sede en San Francisco, designara tres jueces que fueron los que en primera instancia, rechazaran el pasado sábado la solicitud del ejecutivo de Trump que pedía reestablecer de modo inmediato la prohibición de viajes de los ciudadanos de los 7 países, Siria, Iraq, Sudan, Libia, Yemen e Irán, que establecía la orden ejecutiva.

Hoy ese panel de la Corte de Apelaciones, escuchará los argumentos de las partes en disputa en una audiencia que comenzará a las 15.00 de California (10 horas más en España) y que durará unos 60 minutos. Allí, los representantes del gobierno y los del juez Robart presentarán sus argumentos.

Aquí también juegan un papel importante los jueces que forman parte del panel de la corte de Apelaciones. Son tres, William Canby que fue nombrado por Carter (Presidente Demócrata), Richard Clifton nombrado por Bush (Republicano) y Michelle Taryn Friedland nombrada por Obama ( Demócrta)

En los próximos días, pueden ser uno, dos o tres, la corte de Apelaciones presentará su fallo definitivo sobre si Roberts tiene razón al suspender los efectos del veto a estos ciudadanos, o sea dejar en suspenso la orden ejecutiva de Trump o no. En cualquier caso este tribunal no decidirá sobre la Constitucionalidad o no de la medida presidencial, porque eso no es lo que le han pedido que juzgue.

El Juez Robart fue nombrado como juez de distrito por George W Bush, o sea que es conservador, pero a pesar de ello ha dado opiniones legales sobre minorías, negros y asiáticos que contravienen las directrices del partido conservador. Ahora este juez tiene que analizar la revisión a su decisión que ha presentado el fiscal general del Estado Bob Ferguson.

Una vez que decida el Tribunal de Apelaciones, se da por descontado que cualquiera de las partes derrotada, lleve el caso ante la Corte Suprema de Justicia. Una vez allí, las decisiones si son finales. En esta corte, hay 8 jueces (cuatro liberales y cuatro conservadores), y en caso de que hubiera empate, prevalece la última decisión que haya tomado la Corte de Apelaciones.

