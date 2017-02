Iglesias: "Errejón sería un magnífico candidato al Ayuntamiento de Madrid"

"Lo hemos hablado muchas veces y creo que Íñigo sería un magnífico candidato al Ayuntamiento de Madrid". El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reconocía así en Antena 3 haber trasladado a Íñigo Errejón en las últimas semanas que considera que su futuro político pasa por la posibilidad de que éste se postule en las próximas elecciones municipales de Madrid, previstas para 2019, para ser el candidato a la Alcaldía de Madrid en sustitución de Manuela Carmena.

La idea no es nueva. Iglesias y Errejón ya estudiaron la posibilidad de que éste fuera candidato en el ámbito madrileño en las anteriores elecciones municipales y autonómicas. Sin embargo, desde el sector de Pablo Iglesias, se aseguraba este lunes que el líder de podemos ofreció esta posibilidad a Íñigo Errejón en un intento de desbloquear las negociaciones para concurrir juntos a Vistalegre. Un extremo, este último, que niegan fuentes próximas a Errejón.

Desde el sector del número dos del partido descartan que el planteamiento de Iglesias tuviera como intención facilitar un acuerdo y recuerdan que Iglesias no puede ofrecer puestos en una plataforma como es Ahora Madrid, en la que no está solo Podemos. Esa decisión no obstante, tendría que estar avalada por el conjunto de la formación a nivel estatal, teniendo en cuenta también a Ganemos Madrid, la formación que concurrió junto a Podemos en la candidatura Ahora Madrid en los anteriores comicios municipales.

Además, estas mismas fuentes añaden que si Errejón quisiera ser candidato en Madrid, le bastaría con presentarse a las primarias y no necesitaría el beneplácito del secretario general para el entorno de Errejón que Iglesias vuelva a poner encima de la mesa la puesta madrileña lleva repela hasta qué punto pretende alejarlo de sus actuales funciones.

Si gana Iglesias, Errejón no será número dos

Según han confirmado fuentes de ambos sectores en las últimas semanas, ambos líderes han tratado el escenario orgánico que se abrirá en la cúpula de Podemos tras Vistalegre. Fuentes próximas a Íñigo Errejón, aseguran que Pablo Iglesias le ha trasladado que el papel que debe desempeñar en el futuro no está en la secretaría política del partido; sobre la Portavocía parlamentaria, Iglesias habría dejado su puesto en el aire. También en el entorno de Pablo Iglesias se da por descontado que si el secretario general vence con su lista y sus documentos en Vistalegre, el ahora secretario político ya no podrá ser número dos.

En cualquier caso, Errejón peleará por mantener su puesto en Podemos y en el parlamento y, para ello, será crucial no sólo quien se haga con la victoria en Vistalegre sino los porcentajes de dicha victoria. De ello dependerán las futuras negociaciones. Si la lista de Iglesias fuera la más votada pero no consiguiese la mayoría de puestos en el Consejo Ciudadano, Errejón todavía tendría margen para decidir orgánicamente sobre su propio futuro.

