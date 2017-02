Iñaki Gabilondo entrevista a tu cuñado en una delirante parodia de su programa

"Dicen que la curiosidad es el motor del conocimiento. Y hoy estamos huérfanos de sabios que den respuesta a las incógnitas del futuro. Viajamos en búsqueda de uno de ellos para hablar de los desafíos a los que la humanidad no tardará en enfrentarse. Él es un experto interdisciplinar, un hombre hecho a sí mismo, uno de esos alumnos aventajados de la universidad de la vida". Iñaki Gabilondo protagoniza un gag del programa Likes (Canal Cero) en el que entrevista a "tu cuñao".

El veterano periodista dirige en la misma cadena Cuando ya no esté, un espacio en el que entrevista a lo largo y ancho del mundo a las mentes más brillantes que están diseñando cómo será el mundo dentro de 25 años. El programa se encuentra en su segunda temporada.

A modo de parodia de su espacio, Gabilondo entrevista a un cuñado de manual, un sabelotodo que opina y sienta cátedra de cualquier asunto sin ningún fundamento.

"¿Cómo será el futuro cuando ya no esté?", pregunta el periodista. "¡No hay que rayarse! Si dentro de 1.000 años, ¡todos muertos! El muerto al hoyo, ¡y el vivo al chollo!", responde el invitado. "Y te digo una cosa: me he comprado un pulsómetro a mitad de precio, ¡buenísimo!", apostilla el cuñado.

"Me he dado cuenta de que el corpus doctrinal de su pensamiento hay un concepto que maneja con frecuencia, y que yo quisiera que usted en este momento nos los explicara: el concepto de esto es como todo", pregunta intrigado Gabilondo. "Claro, el futuro es como todo; pero lo más importante para el futuro: hay que saber dónde están los radares de la policía; si no, luego te viene la Dolorosa. Hoy he mandado un mensaje a todos mis contactos de WhatsApp diciendo dónde está cada punto. ¡A mí no me pillan!", responde el erudito cuñado. Y añade: "Hago pan en casa, Iñaki. Tengo masa madre".

La entrevista de Iñaki Gabilondo al cuñado termina con otro de los temas cuñados por excelencia: el truco infalible para saber si un melón va a salir bueno o malo.

