WhatsApp prueba las notificaciones para los cambios de estado de tus contactos

Durante los últimos meses, el servicio de mensajería instantánea WhatsApp está probando nuevas características de cara a próximas versiones. El pasado mes de diciembre, algunos usuarios descubrieron la posibilidad de eliminar los mensajes de la plataforma una vez enviados. Un mes más tarde, en enero, se filtraba que WhatsApp también estudia la posibilidad de incorporar una nueva opción que chivará tu ubicación a los contactos de tus grupos en caso de que se lo permitas.

Ahora, tal y como ha filtrado el sitio WABetaInfo, la aplicación estaría trabajando en la posibilidad de emitir notificaciones de cambios de estado de tus contactos. Según esta información, cada vez que un contacto cambie de estado, podrás reaccionar a él e incluso responder al contacto para descubrir el significado de dicho estado.

También te avisará cuando cambies la foto de perfil

El sitio WABetaInfo, conocido por filtrar novedades sobre esta aplicación, también ha confirmado que este nueva característica también afecta a los cambios de fotografía de perfil. Por lo tanto, podrás compartir tanto tu nuevo estado como tu nueva imagen con todos aquellos contactos que desees.

El sitio WABetaInfo ha filtrado la nueva característica. / WABetaInfo

Esta opción vendrá activada por defecto. No obstante, en caso de que no quieras mostrar tu estado a terceras personas, podrás desactivarla o determinar qué personas quieres que lo vean. WABetaInfo ha explicado que esta función ha aparecido de forma oculta en la versión 2.16.316.0 de Windows Phone. Por el momento no se ha probado en Android ni en iOS.



Podrás silenciar a los contactos que desees

Esta nueva actualización también contaría con una función para silenciar los estados de cualquier contacto que desees. Una vez activada esta opción, podrás silenciar cualquier estado y, al mismo tiempo, hablar con esa misma persona, ya que no bloquearías el contacto.

La aplicación añadiría una sección dedicada a los usuarios silenciados, similar a los 'Chats archivados', donde podrás ver los últimos estados de todas aquellas personas que hayas decidido silenciar. En definitiva, WhatsApp plantea la opción de llevar a sus estados a un nuevo nivel mediante el que los usuarios de la plataforma podrán interactuar.

