'Patria' de Aramburu, Premio Francisco Umbral al mejor libro del año 2016

Por primera vez en su historia, el veredicto del jurado que otorga el Premio Francisco Umbral al Libro del Año ha sido unánime; en su sexta edición el claro ganador es Patria de Fernando Aramburu.

Manuel Llorente Machado, presidente del jurado, ha anunciado el fallo resaltando que Patria es "un sólido testimonio literario que perdurará como crónica de gran valor histórico para entender el siglo XX de España y Euskadi". En este sentido, Fernando R. Lafuente, también parte del jurado ha señalado que "Es probable, que dentro de 50 años alguien quiera saber qué pasó en el último tercio del siglo XX en el País Vasco, es probable que nadie vaya a una hemeroteca si no que lea Patria; es mucho más potente que la mera noticia del momento". En cuanto al lenguaje Lafuente ha explicado que "no hay barroquismos pero tampoco simplezas, llega a todo el mundo porque todo el mundo quiere llegar a él". Finalmente, ha calificado la novela como "gran epopeya del terrorismo".

El Premio ha pillado al autor volando a Berlín. "He percibido que el libro se ha convertido en un fenómeno extraliterario, tengo que reconocer que actualmente lo vivo como un trastorno, como una invasión de mi vida; el libro me arranca del escritorio, me succiona... Pero poco a poco creo que estoy aprendiendo a gestionarlo", explicaba Aramburu el pasado lunes a los micrófonos de la SER.

El jurado ha estado presidido por Manuel Llorente Machado, redactor jefe de la sección de Cultura de El Mundo; e integrado por: Carlos Aganzo, poeta y director de El Norte de Castilla; Juan Cruz, director adjunto de El País; César Antonio Molina, escritor y ex ministro de Cultura; Fernando R. Lafuente, secretario de redacción de la Revista de Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM.



En ediciones anteriores, los ganadores de este premio, dotado con 12.000 euros, fueron Las cuatro esquinas, de Manuel Longares (2012), La cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez (2013), En la orilla, de Rafael Chirbes (2014), Réquiem habanero por Fidel (2015), de Juan José Armas, y Desaprendizajes (2016), de José Manuel Caballero Bonald.

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este escritor, así como apoyar el fomento de las letras y del idioma español.





Comentarios