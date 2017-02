Rakitic: "Messi tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos"

Que te toque un vecino ruidoso es un incordio. Un contratiempo que puede hacer muy duro tu día a día y del que no se libran siquiera los millonarios. Ni Leo Messi. Claro que la solución que él encontró sólo es apta para millonarios.

'La Pulga', harto de la lata que daba un vecino de su casa de Castelldefels, decidió comprarle la casa al vecino y terminar con el problema. La anécdota la contó Rakitic en una entrevista en la publicación croata Novi List.

Cuenta Rakitic que él no ha tenido ningún tipo de problemas con sus vecinos, “no como Messi en Castelldefels, que tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos y así poder estar solo”.

El centrocampista croata comenta también que las zonas más turísticas de Barcelona las conoce sólo de cuando ha pasado en el autobús descapotable en las celebraciones del Barça. "Las zonas más turísticas que he visitado las he visto desde la segunda planta de un autobús turístico, cuando hemos celebrado títulos con el Barça. Nunca he estado en las Ramblas y en Montjuïc, por ejemplo, solo dos veces".

El exfutbolista del Sevilla, casado con una sevillana, habla también en esta entrevista en Novi List de las diferencias que encuentran entre los andaluces y los catalanes. catalanes: "Los andaluces son más como los croatas, en plan 'vamos poco a poco, mañana ya tendremos tiempo, no hay prisa', mientras que los catalanes son un poco como los suizos, no son tan abiertos, se respetan unos a otros pero siempre con cierta distancia en plan 'no me toques y no te haré daño'".

