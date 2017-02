Tebas, sobre el Celta - Madrid: "Alguno dijo que lo arreglaba en diez minutos"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que mantuvo varias conversaciones con el Real Madrid tras suspenderse el partido que el conjunto blanco tendría que haber jugado este domingo ante el Celta en el estadio de Balaídos, pero que no recibió ningún tipo de presión y que el equipo de Florentino Pérez tan solo hizo "todo lo posible para poder jugarlo".

"No presionó. Tuve conversaciones con el Real Madrid y lo único en lo que estaban interesados era en jugar el partido y quería hacer todo lo posible. La alcadía es el responsable del cierre del recinto (Balaídos)", dijo Tebas durante la presentación del informe Transfer Review', que recoge información sobre los principales movimientos de fichajes del fútbol europeo.

Además, señaló que no se le puede echar el problema al estado del estadio de Balaídos porque había vientos huracanados en toda Galicia y el mismo vio fotos donde se veía "una torre de alta tensión doblada y muros que se habían caído". "Si hubiesen caído cuatro gotas, estaríamos de acuerdo todos. Y para muchos parece que aquello no fue nada", indicó.

Por otro lado, sobre el comunicado que emitió el Real Madrid, en el que lamentó las "desafortunadas" declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, explicó que el conjunto blanco "puede tener algo de razón", pero que él no hubiese actuado de "una forma tan drástica como ha hecho" el equipo de Chamartín.

Querella contra 17 hinchas del Rayo

Por otra parte, Tebas ha anunciado que entre hoy y mañana presentará "una querella criminal" contra diecisiete aficionados del Rayo que acudieron el pasado día 1 de febrero a la Ciudad Deportiva del equipo madrileño para recibir con insultos al delantero ucraniano Roman Zozulya.

Zozulya llegó al Rayo al cierre del mercado de invierno, cedido por el Betis, pero apenas unas horas después decidió regresar a Sevilla ante las protestas de gran parte de la afición rayista, que lo acusa de tener ideas neonazis.

El jugador, cuando acudió en su primer día a las oficinas de la Ciudad Deportiva del Rayo, fue recibido con insultos por parte de algunos aficionados, que también portaron pancartas en contra del ucraniano

"Ese tema afecta a la imagen de la Liga española y de España", dijo Tebas, que ayer estuvo reunido con Anatoliy Scherba, embajador de Ucrania en Madrid, para analizar la situación del jugador.

"Me contó que en Ucrania están alarmados con lo que ha pasado, pero la Liga no va a estar con los brazos cruzados. No podemos influir más en el jugador y en los clubes, pero vamos a defender a los clubes y a los jugadores para que trabajen", declaró.

